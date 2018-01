Esta es la canción que queremos escuchar en el próximo concierto de Bebe

Este 13 de enero Bebe dará un concierto en el Circo Price de Madrid y entre sus éxitos esperamos encontrar la última canción que ha lanzado con Carlos Jean: Diferentemente iguales.

Cuando uno se apunta a ver a la extremeña en directo sabe que va a ver mucha actitud sobre el escenario, momentos de reivindicación y otros de esos que te dejan sonrisa en la boca.

Su última canción va de eso, de sonreír, de agradecer la ayuda desinteresada de muchos y de la apuesta por la diversidad, esa que hace falta en un mundo globalizado en el que más vale unir que separar.

“Yo la he enfocado como una canción de amor”, explicó cuando presentó la canción. Tiene ya algo más de dos meses pero no nos cansamos de ella y su mensaje no pierde actualidad.

La compuso junto a Carlos Jean por encargo de la Secretaría General Iberoamericana que intentaba promover la I Semana de la Cooperación Iberoamericana que se celebró entre octubre y noviembre.

“Si no hay amor no hay cooperación y no hay nada. Tenemos que poner lo mejor de cada uno para construir”, añadía la cantante.

Y esa es la Bebe que echamos de menos, la que tenía mensaje, causas que reivindicar. La que removió España con su grito contra la violencia machista con Malo.

Con su última canción se sumergió en un proyecto que intentaba fomentar la unión de los países iberoamericanos a través de la música. Y de eso, Bebe sabe mucho.

Aunque su vida gira ahora entorno a su hija y los conciertos son cosas especiales como explicó no hace mucho en una entrevista, la música sigue siendo su música y sí, hay que decirlo, la echamos de menos aunque la tengamos presente a través de colaboraciones como la de este verano con Bombai.

Pero lo suyo es algo más de contar y en Diferentemente iguales lo hace, no hay más que prestar atención a su letra. De esas en las que no para de trabajar porque no olvidemos que Bebe sigue componiendo.

Diferentemente iguales se construye sobre el sentimiento de identidad y de pertenencia compartida en Iberoamérica, y emplea a la música como su eje central.

160 millones de iberoamericanos tienen entre 15 y 29 años y representan una fuerza clave para el desarrollo y futuro de la región y a ellos (entre otros) va dirigida esta canción. Y estamos seguros de que este sábado la escucharemos en directo.