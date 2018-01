Pro Evolution Soccer predijo que Usain Bolt sería futbolista

Desde que anunciara su retirada del atletismo profesional, Usain Bolt, el hombre más rápido del planeta, siempre ha dicho que le gustaría probar suerte en el fútbol... (algo que Pro Evolution Soccer ya sabía).

Porque para el PES 2018, Konami ya lanzó el tráiler en el que el atleta hace medio año estaba disponible como jugador pra MyClub.

Al más puro estilo de predicciones de Los Simpson, el corredor ha confirmado meses después que va a realizar las pruebas para ser futbolista en el Borussia de Dortmund.

El Manchester United era otro de los equipos que se rumoreaban que podrían contar en sus filas con Usain Bolt pero tal vez la presencia de Mourinho haya frenado esa posibilidad.

"No me importa. Es una meta personal y no me importa lo que la gente piense. Si siento que puedo lograrlo, lo voy a intentar. Tampoco voy a avergonzarme a mí mismo, es un sueño que quiero cumplir, ¿por qué no intentarlo?" aseguraba Bolt.

Quién sabe si el atleta podría ser incluso portada de Pro Evolution Soccer 2019.