Las fotos de la relación de Andrea Duro y Chicharito lo dejan claro

A finales del pasado julio se hizo pública la relación de Andrea Duro y Chicharito cuando apenas había comenzado y no era de extrañar porque desde un principio mostraron sus gestos de cariño en redes sociales.

Ella no había encontrado a nadie tras romper con el que había sido su chico durante varios años, Joel Bosqued (ahora chico de Blanca Suárez). Él, también tenía una ruptura mediática a sus espaldas tras su relación con Lucía Villalón.

Pero ahora parece que la naranja ha encajado y esta galería de fotos demuestra que lo que hay entre ellos es amor, y del que a algunos les empalaga, no hay más que leer sus mensajes.

“Tú eres. Lo sé. Lo supe. Te reconocí. Eres. Desde hace muchas coincidencias. Eres. Desde antes de encontrarte. Lo sé, amor. Eres tú”, escribía ella.

El pasado octubre, el día de su cumpleaños, no le faltó una declaración en toda regla a su chico. “Y los 26 han llegado con el amor, con el cariño, con la amistad, con la fidelidad, con la lealtad, con el trabajo, con la satisfacción del esfuerzo, con la tranquilidad y con la serenidad. Gracias mi Chicharito por hacer que haya sido un día inolvidable, por darme tanto en tan poco, por ser el hombre tan maravilloso que eres. Nadie sabe, nadie conoce pero todo el mundo se permite opinar y mientras nosotros seguimos disfrutando de esto tan increíble que tenemos. Solo nosotros y las miradas sabe. Tú sabes TODO, yo sé TODO. Y sabes que te amo”.

Parece sacado de Velvet Colección, una de sus últimas series, pero no, es real y él contesta antes sus palabras tomando prestadas las de otros como Carlos Rivera.

“No sé qué es lo que hice en otras vidas, a quién tuve que salvar para que me salvaras tú. Tal vez cure en la guerra mil heridas. Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. No sé si yo te encontré o si me encontraste tú…”, escribía a su chica en Instagram.

Parece que la distancia no está siendo un problema. Aunque el West Ham le haya puesto a él en el mercado, sigue jugando en el equipo inglés y ella sigue trabajando en España pero hacen todo lo posible por estar juntos cuando sus compromisos se lo permiten.