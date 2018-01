Doble ración de Jennifer Lopez en su gran regreso a ‘Will & Grace’

Buenas noticias para los fans de Jennifer Lopez: NBC ha confirmado que la actriz aparecerá próximamente en la continuación de Will & Grace.

Tal y como recoge el medio TV Line, la estrella del pop será la próxima estrella invitada de la serie con un doble papel. Por un lado, JLo hará de ella misma, pero también se pondrá en la piel de la detective Harlee Santos, personaje que interpreta en el drama policiaco Shades of Blue.

No hay más detalles sobre este esperado cameo, que no ha sido el único. Hay que recordar que la cantante de Amor, amor ya apareció como Jennifer Lopez en tres capítulos de la original Will & Grace.

¿Preparado para el 'comeback' de JLo en Will & Grace?

JLo también vuelve a Shades of Blue

Sin duda, los seguidores de Shades of Blue agradecerán este cameo de Jennifer Lopez.

La serie protagonizada por la cantante cerró el pasado mes de mayo su segunda temporada con la renovación asegurada.

Sin embargo, NBC todavía no ha puesto fecha al regreso para la tercera de Shades of Blue, pero al menos esta fugaz aparición servirá de aperitivo para los fans.