Martin Garrix y David Guetta pueden entrar juntos en la lista este sábado

Esta semana solo hay una canción candidata a entrar en lista, y se trata de una colaboración muy especial.

De un tiempo a esta parte nos hemos acostumbrado a las colaboraciones, sobre todo entre DJs y cantantes; menos habitual es que dos DJs graben juntos —aunque también hemos disfrutado de soberbias alianzas en ese sentido—, pero que unan sus fuerzas dos de los DJs y productores más potentes de Europa no ocurre todos los días.

So far away es el tema que han grabado juntos el francés David Guetta y el holandés Martin Garrix; uno, consagradísimo y responsable en gran medida de la fiebre por la EDM que recorre el planeta; el otro, el más prometedor de los DJs del continente, que pese a su juventud (21 años) lleva dos años seguidos figurando como el número 1 mundial en la selecta encuesta de la revista especializada DJ Mag.

Puedes apoyar su entrada desde ya con la etiqueta #MiVoto40. Si lograra entrar, Guetta haría doblete porque ahora mismo tiene otro tema en la lista, Dirty sexy money, con Charlie XCX y French Montana (que, de hecho, entró la semana pasada; ¡Guetta podría situar dos temas en el chart dos semanas consecutivas!). ¡Mucha suerte!