El espectacular cambio físico de Khloe Kardashian deslumbra en Instagram

Una integrante del clan Kardashian ha estrenado enero con una gran sorpresa para sus fans. Khloé Kardashian, hasta ahora considerada por algunos 'haters' como el patito feo del clan, ha enloquecido a sus fans con un espectacular cambio de físico.

En una publicación de Instagram, la joven americana ha aparecido con varios kilos de menos y un gran cambio físico. Parece otra, está rejuvenecida y se le ve pletórica.

"Ha sido por salud"

En un extenso texto que ha incluído en su publicación, la integrante de una de las familias más famosas de los EEUU ha explicado que lo ha hecho por salud.

Nunca me consideraría gorda, pero me consideraba insalubre mental y físicamente, y no conocía mi verdadero valor

La salud es lo más importante y parece que la Kardashian lo ha llevado hasta el final. Aparece mucho más feliz con su nueva imagen, luce un cuerpo fibrado y hasta ha cambiado su color de cabello que le da luminosidad a su rostro.

Es, por tanto, una pérdida de peso para acabar con los peligros del colesterol y el sobrepeso. Un ejemplo plausible.

¿Una cuestión de marketing?

No opinan igual en la revista People, quienes afirman que este cambio de look es debido a una cuestión de marketing para que la marca Kardashian no pierda fuelle. El resto de hermanas lucen cuerpos esculturales y al parecen no querrían que Khloé empañase esta imagen.

Algo que de ser cierto sería bastante preocupante, ¿es tan necesaria la imagen en estos tiempos? La salud es lo primero y el sobrepeso todos sabemos que es algo nocivo para la salud, pero más lo es el querer dar una imagen que no es la nuestra.

Sea como sea, si se trata de una cuestión de salud como afirma la integrante del clan la aplaudimos y apoyamos.