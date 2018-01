Camila Cabello nos deja con la boca abierta con esta actuación

Sin lugar a dudas Camila Cabello se ha convertido en una de las grandes artistas revelación del 2017. Tras su marcha de Fifth Harmony, la cantante cubana no ha dejado de sorprendernos. Su tema Havana ha sido todo un éxito y su carrera en solitario solo le está dando buenos momentos.

Este viernes, 12 de enero, tras varios meses de espera, por fin sale a la luz su primer álbum en solitario, Camila. En plena promoción de este, la cantante de veinte años nos ha sorprendido con una impresionante actuación en el programa estadounidense Tonight Show.

Cantando Never Be The Same, una de las canciones que se incluirán en su disco, la artista demuestra que está hecha para estar encima de un escenario. Tenemos que reconocer que parte del mérito de la actuación es del montaje: una pantalla con dos espejos que forman una caja donde podemos ver fragmentos de Marilyn Monroe, galaxias y fuego. ¡Todo un espectáculo!

Pero, a pesar de que todo lo que rodea en el número a Camila podría ser una distracción, lo sorprendente es que es ella la que capta nuestra atención.

El tema Never Be The Same fue lanzado a principios del pasado mes de diciembre junto a Real Friends, dejando a los camilizers con ganas de más. Pues señores y señoras, Camila ya está aquí.