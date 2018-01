¿Ha cambiado de look Ed Sheeran?

En este vídeo vemos a Ed Sheeran un poco cambiado... ¿Se ha cortado el pelo, se ha afeitado...? ¿Qué se ha hecho?

La respuesta es algo más sencilla: el protagonista de este vídeo del programa británico This Morning with Phillip & Holly no se llama Ed Sheeran sino Wesley Byrne.

Este joven de 25 años (casi la misma edad que Ed Sheeran, 26) que vive en Shaw, Greater Manchester (Reino Unido) y trabaja en un supermercado Asda está siendo la sensación viral de las islas estos días por su tremendo parecido con el cantante (como en su día lo fue el baby-Sheeran).

En las múltiples entrevistas que ha protagonizado esta semana, Byrne confiesa que parecerse a Ed Sheeran no es tan guay como parece: "Todo el rato me paran chicas por la calle y eso no le gusta demasiado a mi novia. Me pasa todo el tiempo y cada vez que salgo a la calle pero sobre todo si voy fuera de mi ciudad".

Wesley guarda un buen repertorio de anécdotas generadas por supuestos fans de Ed Sheeran que le han confundido: "Una vez un tipo no se creía que no fuera él. Se pasó más de un cuarto de hora convenciéndome de que era él e incluso me pidió que empezara a cantar. Le dije que no pero mis amigos se partían de la risa".

El parecido de este chico con el solista británico parece llegar hasta su sentido del humor: "La Comic Con de Manchester del pasado año fue una locura. Normalmente me disfrazo de algo pero este año sólo me puse ropa normal y me hice pasar por él. Me pararon 52 veces. Fue divertido".

De momento no parece que Ed Sheeran sepa de la existencia de su doble pero si necesitase a alguien dispuesto a suplirle en las 'escenas peligrosas' lo tendría fácil: "Si pudiera hacer una carrera de parecerme a Ed Sheeran lo haría. Ahora me estoy centrando en proteger mi pelo ya que en mi familia hay un largo historial de calvos así que necesito mantener y proteger mis looks pelirrojos" asegura Byrne.

Genio y figura este Wesley.