OT 2017 para Dummies

Quien aún no esté al tanto de lo que está pasando en OT está bien perdidito. Sí porque esta quinta edición de Operación Triunfo lo está petando muchísimo.

Todos decían que el éxito de OT1 con su Rosa, Chenoa, Bisbal, Juan Camus... no se iba a repetir nunca hasta que llegaron estos chicos y PUM, nadie deja de hablar de ellos.

Nosotros estamos preocupados y no queremos que hagas el ridículo cuando alguien saque la conversación del lío entre Alfred y Amaia, el shipeo de Aitana y Cepeda o lo bonito que fue la actuación de ''La Bikina''. Sí, no es plan de que te conviertas en un outsider así que te vamos a dar las claves para subirte al carro, ahora que puedes.

Estas son las 5 cosas básicas que debes saber SÍ o SÍ sobre OT 5

- City of Stars: La pareja de moda, Alfred y Amaia, cantaron a dúo esta preciosa canción que ya se ha convertido en una de las actuaciones más famosas de la temporada. Además, lo bueno de esta temporada es que lo tienes todo en Youtube. Desde la emisión las 24 horas hasta las actuaciones más potentes.

- Sapoconcho: Sí... Es normal que te suene raro pero es que Roberto Leal le preguntó a Roi una palabra en gallego y esto fue lo que dijo. Desde entonces toda España sabe que ''sapoconcho'' significa tortuga en gallego.

- Mónica Naranjo: Este año no tenemos a un Risto Mejide o una mítica Pilar Tabares, pero el papel del malo ya está cogido. Sí, Mónica Naranjo lo cumple a la perfección. Va sin filtros. Si alguien del público dice algo que no le gusta pues le suelta un: ''imbecil'' a gritos y se queda tan a gusto.

- Amaia de España: Aunque no estés muy metido en la movida más te vale saber quién es Amaia. Sí, la gran Amaia de España. Una pamplonica de 19 años que está a tope. Resulta que además, es súper feminista y le ha dejado claro a todo el mundo que si no le apetece depilarse pues nada, no se depila. Amaia dice todo según le viene a la cabeza así que no te sorprendas si la escuchas hablar de pedos, de cosas de pelitos, de ducharse o no... En fin, una crack.

- Shake it out: Esta es la otra actuación imprescindible... Tanto que al día siguiente de cantarla, ya era número 1 en iTunes... Y ya lleva más de 3 millones de reproducciones en Youtube.

Y ya está, con esto tienes suficiente para poder meter algún comentario en las conversaciones que surgen sobre OT aunque no lo veas. Ale, suerte.