Mariah Carey ‘acosa’ a Kit Harington para saber el final de Juego de Tronos

Kit Harington es todo un galán desde que comenzó Juego de Tronos, serie que protagoniza, pero parece que sus encantos fuera y dentro de la actuación poco han parecido interesarle a Mariah Carey.

La cantante se ha lanzado a los brazos del actor con un objetivo muy distinto: conocer el final de la serie.

Todo ocurrió en la fiesta que HBO concedió horas después de la ceremonia de los Globos de Oro 2018 (en la que Juego de Tronos no se llevó ningún premio) y no son pocos los asistentes los que se dieron cuenta de las intenciones de la reina de la Navidad.

Súplicas por conocer el final de la famosa serie

Parece que las superestrellas no escapan a los gustos del común de los mortales y también se enganchan a las mejores series.

Juego de Tronos es una de las producciones del momento, los seguidores organizan quedadas y es la comidilla de las conversaciones en el trabajo siempre que hay un nuevo capítulo.

Mariah no escapa a esta adicción y no ha podido frenar su impulso de fan desesperada y le ha suplicado a Kit que le diga el final de la serie.

Súplicas que no le han servido para nada, el final de GoT (Game of Trones) está blindado y ni los más VIP de los EEUU pueden conocer su desenlace.

Brad Pitt, otro fan desesperado

Que una cantante llegue a la locura por una serie es comprensible, pero que uno de los actores más célebres de Hollywood llegue a ofrecer 120 mil dólares por ver un capítulo con los protagonistas de la serie no lo es tanto.

Resulta que Pitt acudió a una subasta para pujar por conseguir ver uno de los capítulos de la temporada por estrenar con Emilia Clarke y Kit Harington.

Harington no daba crédito

Cuentan fuentes cercanas a la fiesta a The Sun que "Mariah no paraba de agarrar el brazo y el codo de Kit: estuvieron hablando de manera intensa durante mucho tiempo. Él miraba a su alrededor como si no diese crédito".

Mariah debe de ser una gran fan de Juego de Tronos porque no lo dejaba irse

Una vez se consiguió librar de la intérprete de All I Want For Christmas Is You el actor debió pensar que se trataba de una broma de cámara oculta, pero no. Mariah es así de terrenal y no puede reprimir sus deseos.

¿Tramará algún plan para conseguir el final de la serie? Seguiremos atentos al desenlace de esta historia.