Los expertos opinan sobre ‘OT’: “No estábamos acostumbrados a ver a jóvenes hacer el bien”

Que quede claro: OT 2017 no es un fenómeno de audiencias. De hecho, TVE se las está viendo canutas para alcanzar la codiciada barrera de los 3 millones de espectadores. Nuevas formas de consumo alegan los entendidos en la materia.

Lo que está consiguiendo este Operación triunfo va por otros derroteros. Y es que el concurso musical de nuestra televisión pública ha traspasado la pequeña pantalla, rompiendo moldes en todo lo que respecta a la viralización de contenidos y el caótico universo de las redes sociales.

"En vez de limitarse a crear un programa musical que se emite una vez por semana, OT 2017 se ha apoyado desde el primer momento en YouTube y en su propia app para elaborar la narrativa del concurso. Son herramientas próximas a un público joven que, a su vez, se expresa de manera natural en redes sociales", explica Héctor Llanos, de Verne, a LOS40.

Fue impactante lo desastrosa que resultó la Gala 0

La fórmula es sencilla: "Muchos espacios de televisión son 'trending topic' mientras se encuentran en emisión. Si multiplicas las 3 o 4 horas que dura un programa por el 24 horas, los 7 días de la semana que ofrece OT en internet, tienes un viral permanente. Aunque sin un casting que suscite interés, este efecto multiplicador no sería posible".

Por su parte, Álvaro Palazón, experto del Huffington Post, concreta que esta estrategia transmedia ha funcionado porque Operación triunfo está generando contenido de calidad sin caer en el morbo y el sensacionalismo que caracteriza a otros realities.

"En Gran Hermano vemos a 16 personas sentadas en un sofá haciendo el vago", afirma. "En España estamos poco acostumbrados a ver cosas buenas en televisión...ver gente joven haciendo el bien. Gente con talento que quiere triunfar".

Lo que 'Operación triunfo' ha dado al mundo viral

Diez galas oficiales y un porrón de horas de directo en Youtube han sido clave para alimentar el fenómeno viral de OT 2017. Pero, ¿cuáles son los grandes hitos de Operación triunfo según los expertos?

Curiosamente, a Héctor Llanos lo primero que se le viene a la cabeza es la Gala 0. "Fue impactante lo desastrosa que resultó". Razón no le falta.

Además, el periodista de Verne resume este fenómeno viral con un hecho histórico que consiguió conectar la Academia con el ruido de Twitter: "Cuando Noemí Galera se enteró de que Aitana se había dejado la plancha del pelo encendida cuando un seguidor avisó por Twitter".

Álvaro Palazón del Huffington se decanta más por lo musical. El periodista asegura que el City of Stars de Amaia y Alfred en la Gala 3 hizo un 'click', un antes y un después en el talent musical.

Tampoco puede obviar el Shake It Out de la concursante rebautizada ya como Amaia de España. "Esta chica ha hecho que una actuación de Florence and the Machine tenga 3 millones en una semana. ¿Quién consigue eso con una canción en un programa de televisión?".

Sí coinciden los dos expertos en ese momento en el que Marina besó a su novio trans en el prime time de TVE. "Unos concursantes que con su naturalidad se convierten en la voz de su generación sin pretenderlo. Sin esa escucha de redes, jamás habría sonado La revolución sexual de Guille Milkyway en el programa”, dice el entendido de Verne.