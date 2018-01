Maroon 5 y SZA consiguen el Nº 1 de LOS40

Y el número esta semana es para unos viejos conocidos de la lista: Maroon 5. Uno de esos grupos que todo lo que hace, lo hace bien, y que ha vuelto a superarse a sí mismo con esta colaboración con la cantante SZA, What lovers do.

Pese a ser un grupo de pop, la banda de Adam Levine ha sabido evolucionar —como solo lo hacen los grandes— y adaptarse a los sonidos de moda, en concreto a la música de baile. What lovers do es un imbatible pildorazo bailable que no hace sino acrecentar la leyenda del cuarteto de Los Ángeles.

Fue en 2005 (hace ya 13 años) cuando Maroon 5 consiguieron su primer número 1 en nuestra lista con She will be loved. Después llegarían Moves like Jagger (a dúo con Christina Aguilera), en 2011, Payphone (2011), Animals (2015)… una sucesión de éxitos que lo convierten en uno de los grandes grupos de este siglo.

Para este tema han unido fuerzas con SZA (nombre real: Solána Imani Rowe), una buenísima cantante de R&B de Misouri afincada en Nueva Jersey que obtiene así su primer número 1 en nuestra lista. ¡Enhorabuena!