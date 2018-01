Edurne empieza el año en el hospital

Ahora que no dejamos de ver anuncios de la tercera temporada de Got Talent llenos con las sonrisas de su jurado compuesto por Risto Mejide, Eva Hache, Jorge Javier Váquez y Edurne, nos da por pensar que todo es éxito y felicidad en sus vidas.

Y puede que sea así pero no todo es color de rosa para alguno de ellos. Edurne ha despedido el año con la triste noticia del fallecimiento del guitarrista de sus conciertos.

Y ahí no acaba todo porque si acabó 2017 con ese sabor amargo, ha comenzado este año 2018 con muy mala pata. La que le ha llevado al hospital desde donde ha publicado un stories en el que podemos verla con la pierna escayolada y una vía en la mano.

¿Qué le ha pasado a Edurne? Todavía no tenemos más detalles pero esperemos que no sea más que un susto. “La patachula os saluda”, que es lo que ha escrito sobre la foto, nos hace pensar que no hay que preocuparse en exceso.

Claro que es inevitable que sus seguidores hayan expresado su desconcierto en redes. De momento ni ella ni su chico, David DeGea han dicho nada más.

Esperemos que después de tanta malo noticia empiecen a mejorar las cosas en la vida de Edurne a la que pronto veremos en el talento show.