Camila Cabello, mejor ‘Camila’

Camila Cabello solo ha necesitado un año para demostrar que no se le da nada mal ir por libre. Tras que en 2016 tomase la decisión de abandonar Fifth Harmony para comenzar su carrera en solitario, la artista cubana no ha parado de sorprendernos.

Este viernes, 12 de enero, Cabello se enfrenta a uno de los mayores retos y deseos de todo artista: lanzar su primer disco en solitario. Tras meses de expectación y de Havana oh na na, por fin podemos escuchar las diez canciones que componen Camila. Las analizamos una a una para demostrar que el nombre escogido para este primer trabajo no podía ser más acertado. Porque hoy es Camila Cabello, pero con el futuro que le espera, en unos años simplemente la conoceremos como Camila.

1. Never Be The Same

Camila empieza con Never Be The Same, una balada a medio tiempo que une a la perfección el sonido pop con el R&B. Con una letra mucho más adulta de lo que estamos acostumbrados a escuchar de su boca, comparando el amor con una adicción similar a la droga, el tema es perfecto para empezar el disco por todo lo alto. Camila tiene claro que su disco no es cosa de niños y nos lo quiere demostrar desde el minuto uno.

2. All These Years

Cuatro acordes de guitarra repitiéndose constantemente y la voz de Camila componen All These Years. Una de las canciones más nostálgicas de la artista donde luce el impresionante control que tiene sobre su voz. ¿Y cómo lo hace? Con algo tan sencillo como unos bonitos gorgoritos al final de cada estribillo.

3. She Loves Control

She Loves Control funciona. Sin ser una de las mejores canciones del disco, el ritmo latino que corre por las venas de Cabello se fusiona con el sonido más pop. Al compás marcado del principio se van uniendo diferentes sonidos hasta que el sintetizador y el teclado acaban sonando junto a una guitarra española.

4. Havana

A estas alturas Havana no necesita presentación. La canción se ha convertido en una de las más escuchadas este 2017, ha sido número 1 en LOS40 dos veces y cuenta con su propio remix con Daddy Yankee.

Havana ha sido un antes y un después en la carrera como solitario de Cabello. Su ritmo latino y pegadizo nos ha cautivado desde el primer momento, haciéndonos cantar “Havana, oh na, na” a todas horas.

5. Inside Out

Todo disco tiene alguna canción prescindible y quizá el de Camila sea Inside Out. A pesar de tratarse de uno de los temas más optimistas y buenrollistas del disco, no termina de romper. Es difícil diferenciar entre el estribillo y las demás estrofas. Además, el potencial de voz de Camila no acaba de ser explotado. Del tema nos quedamos con la frase en español que suelta: “De Miami a México, esta cosa se prendió, baby”.

6. Consequences

Una sencilla balada al piano, eso es lo que es Consequences. Aun así, aunque el tema busque emocionarnos, se queda a medio gas. La voz de Camila nos guía durante los tres minutos que dura la canción pero sin llevarnos a ningún lado. El estribillo funcionaría mejor como puente y es que nos quedamos con ganas de que el tema crezca y Camila nos regale uno de sus desgarres y giros vocales.

7. Real Friends

Real Friends cautiva de principio a fin. Con un sonido acústico y acompañado de una guitarra, la artista demuestra que muchas veces la sencillez es nuestro mejor aliado. Un tema pop sencillo que funciona. Cabello, apuesta por casi hablar y no cantar en los versos de Real Friends. Pero cuando llega el estribillo y se pregunta “¿dónde se encuentran los amigos de verdad?” la melodía del tema crece y la segunda vez que lo canta ya la tienes en tu cabeza. Y sí, posiblemente no puedas quitártela de la cabeza en horas.

8. Something’s Gotta Give

Otra vez acompañada del piano, Camila Cabello nos regala otra balada. Esta vez, a diferencia de Consequences, el instrumento ayuda a que el tema explote en el estribillo. La voz de la artista se fusiona con la melodía, sobre todo en el estribillo final. Esto sí que es la balada al piano que esperábamos.

9. In The Dark

Puede que In The Dark no sea el mejor tema de Camila,pero tenemos que reconocer que el sonido R&B que utiliza en el estribillo engancha. Cabello ha asegurado que la canción fue escrita tras el encuentro con un famoso chico en los Grammy. ¿Le llevó al lado oscuro?

10. Into It

Into It es sexy y pegadiza. Tras empezar la canción con un falsete, la artista arranca y canta. Por supuesto, no faltan los gorgoritos de Cabello donde demuestra su chorro de voz. Un tema perfecto para acabar el disco.

¿Nos encontramos ante la futura princesa del pop?

Aunque aún sea muy pronto para confirmarlo, todo apunta a que Cabello se va a alzar con la corona de nueva “princesa del pop”. Estos diez temas que componen Camila demuestran que la artista se mueve con soltura en varios géneros y que no le da miedo experimentar con nuevos sonidos.

Los camilazers pueden estar de celebración porque Cabello no ha decepcionado. Al revés, a diferencia de muchos artistas que han salido de grupos, la artista ha sabido cuidar cada tema de su nuevo disco, demostrando que no quiere ser cantante de un solo éxito. Nosotros solo podemos quitarnos el sombrero porque, ahora sí que sí, nada volverá a ser lo mismo para Camila. Ahora es una estrella.