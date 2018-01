Los videojuegos más esperados de 2018

2017 fue un gran año de videojuegos pero lo pasado pasado está y ya estamos deseando que este 2018 nos traiga espectaculares juegos para sacarle el máximo rendimiento a nuestra consola.

Quedan muy pocos días para que recibamos uno de los primeros videojuegos más esperados de este año, Monster Hunter World, y que dará el pistoletazo de salida a todo lo que está por llegar (incluyendo Red Dead Redemption 2).

¡Mira!

Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball FighterZ conserva la esencia de la famosa saga con espectaculares combates 3 vs 3 entre poderosos luchadores. Crea tu equipo soñado y domina las combinaciones rápidas en equipo.

El juego, resultado de la colaboración con Arc System Works, cuenta con gráficos anime de alta calidad y unos combates de aprendizaje sencillo pero difíciles de dominar.

Descubre un escenario inédito con la androide Nº21, un nuevo personaje cuya creación ha sido supervisada por el mismísimo Akira Toriyama.

Monster Hunter World

Monster Hunter: World supone el renacimiento de una saga que lleva más de 40 millones de copias vendidas en todo el mundo. En ella podrás disfrutar de la mejor experiencia de juego, utilizando todos los recursos a tu alcance para acechar monstruos en un nuevo mundo rebosante de emociones y sorpresas.

En Monster Hunter: World los jugadores se preparan para dar caza y exterminar monstruos gigantescos en un ecosistema totalmente vivo, y un apartado gráfico espectacular. Entre las criaturas del Nuevo Mundo encontrarán algunos de los monstruos favoritos de la saga, incluyendo Rathalos y The Great Jagras, que tienen la habilidad de tragar a su presa entera

Hay multitud de zonas con ecosistemas rebosantes de vida. Las expediciones en dichos lugares tienen casi garantizado hacer descubrimientos asombrosos. Monster Hunter: World ofrece una experiencia de juego impecable para moverse libremente entre las diferentes áreas del mapa que componen los ecosistemas vivos y las transiciones dinámicas del día a la noche.

Un arsenal completo de equipo, y un compañero en quien confiar. Tu equipamiento te dará el poder necesario para labrarte tu propio lugar en el Nuevo Mundo. Necesitarás elegir el arma más adecuada de forma minuciosa entre 14 tipos diferentes y pensar estratégicamente acerca de cómo abordar al enemigo gigante para derribarlo. Los jugadores nunca se aferran sólo a un arma de forma que pueden guardar diferentes opciones a mano. ¡No te olvides llevar el traje de camuflaje!

Con flexibles opciones multijugador online y una accesible estructura de misiones, los jugadores pueden afrontar sus desafíos en solitario o unirse a hasta otros tres cazadores en juego cooperativo. Por primera vez en la serie Monster Hunter los jugadores de Japón y de países occidentales podrán jugar de forma conjunta online, ofreciendo una base ampliada de compañeros de caza de forma cooperativa.

Conservando el sistema de creación y de progresión basada en habilidades de la serie, los jugadores se prepararán para aventurarse en misiones de buscar y acabar con monstruos, mejorando de forma progresiva sus habilidades para convertirse en el cazador definitivo.

God of War

En God of War, el Dios de la Guerra ha cambiado... Este no es el Kratos que conoces.

Adéntrate en una aventura compleja y desconocida en la que explorarás una versión alternativa de una historia clásica. Únete a Kratos en un viaje de reflexión, crecimiento, violencia y el deseo de convertirse en un hombre mejor por su hijo.

En un mundo de monstruos, dragones y dioses, el peso de la responsabilidad recae sobre tus hombros. Y cuando tu vida está marcada por la sangre y el caos, ¿cómo puedes evitar los errores del pasado para proteger tu futuro?

La historia, ambientada en los indómitos bosques, montañas y reinos de la tradición nórdica, te sumergirá en un nuevo y peligroso territorio, poblado por sus propios monstruos, criaturas y dioses.

Metroid Prime 4

Es uno de los juegos más esperados de Nintendo Switch desde que la compañía japonesa presentó el teaser en el E3 2017. Sin embargo, su último Nintendo Direct no ha mencionado la llegada de Metroid Prime 4.

Y eso que en ese evento se trataba de mostrar y dar relevancia a los títulos que llegarán en la primera mitad de 2018 así que armaros de paciencia, seguidores de Samus aran.

Kensuke Tanabe está al frente del desarrollo del videojuego que continuará la historia de la cazarrecompensas espacial más popular de la industria de los videojuegos.

The Last of Us II

Ellie y Joel vuelven en un viaje épico en la secuela del aclamado juego de Naughty Dog: The Last of Us.

Sabemos muy poco de esta secuela que, previsiblemente, debería llegar a finales de 2018 y en la que el protagonismo de los dos personajes principales ha cambiado.

Y no porque el mundo hecho pedazos en el que vivían se haya arreglado sino porque ahora podremos manejar a una adulta Ellie y Joel será el personaje que le preste ayuda.

Ya pudimos controlar a Ellie en algunas escenas del primer The Last of Us y nos morimos por volver a salir a la aventura con ella.

Metal Gear Survive

Konami abre un nuevo camino en la famosa serie Metal Gear con una forma original de sigilo. Este diferente punto de vista en la saga persigue un nuevo espíritu de exploración con una mecánica única de juego.

Metal Gear Survive recoge desde el final de Metal Gear Solid V Ground Zeroes, con una línea temporal alternativa causada por inexplicables agujeros de gusano formados en el cielo. Los jugadores se encuentran en paisajes desérticos distorsionadas llenos de estructuras gigantescas medio derruidas, amenazas biológicas vivientes, y los restos de lo que una vez fue un poderoso ejército que lo cubre todo.

En una lucha para mantenerse con vida en este difícil terreno lleno criaturas mortales, soldados que estaban previamente en la Base Madre ahora deben trabajar en cooperación con el fin de sobrevivir. Los jugadores pueden gestionar estratégicamente las amenazas masivas con la ayuda de 4 jugadores en línea de forma cooperativa. Un nuevo armamento también será introducido para combatir las criaturas como también los entornos letales.

La duda es si llegará en 2018 o si estaremos ante otro de esos juegos que sufren más de un retraso que nos desespere.

Far Cry 5

El próximo 27 de marzo de 2018 viajaremos al condado de Hope, Montana, hogar de la secta fanática del Juicio Final conocida como el Proyecto de la Puerta del Edén, que está amenazando la libertad de la comunidad. Planta cara al líder de la secta, Joseph Seed, y a sus Heraldos, y enciende las llamas de la resistencia que librarán a esta comunidad asediada.

Este mundo expansivo pondrá a prueba tus límites y tu creatividad para enfrentarte al enemigo más despiadado y cruel que haya conocido Far Cry. La lucha será salvaje y cada vez más caótica, pero mientras no pierdas el ingenio, los residentes del condado de Hope pueden estar seguros de que eres su último rayo de esperanza.

La IA dinámica de Far Cry 5 hace un seguimiento del efecto que estás teniendo en el juego y, en consecuencia, modifica la estrategia de los enemigos contra ti. Prepárate: la secta reforzará su ofensiva cuando dejes de ser un incordio y te conviertas en una amenaza.

Detroit Become human

Quantic Dream y David Cage (Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two souls) están detrás de Detroit Become Human, un juego con una pinta tan estupenda como criticado en redes.

Adéntrate en una tensa visión futurista de Detroit en la que humanos y androides mantienen una delicada coexistencia y las decisiones que tomas crean la historia a tu alrededor.

Explora los múltiples destinos posibles de cada uno de los personajes y guíalos a través de una historia ramificada que les obliga a enfrentarse a complejos dilemas personales y, en última instancia, a cuestionarse la misma naturaleza de su existencia.

Cada decisión que tomes hará avanzar la historia con resultados tanto irrelevantes como catastróficos. Tomar una mala decisión en ciertas situaciones podría costarle la vida a alguien sin posibilidad de contar con una segunda oportunidad. Piensa con mucho cuidado tus movimientos, mantente alerta e intenta seguir con vida. Al fin y al cabo, el instinto de supervivencia es lo que nos hace humanos.

Darksiders 3

Si en Darksiders pudimos ser Muerte y en Darksiders 2 nos convertimos en Guerra, en Darksiders 3 le llega el turno a Furia quien con su inseparable látigo tendrá que vencer a los Siete Pecados Capitales.

Restablecer el orden entre el bien y el mal será nuestro principal objetivo en un juego que está siendo creado por Gunfire Games para THQ Nordic AB.

Nuevas armas, movimientos y habilidades estarán a disposición de nuestra protagonista en una tierra en la que los siete pecados capitales y las criaturas místicas están haciendo de las suyas.

Furia tendrá que cruzar desde los cielos a los infiernos para demostar que ella es la jinete del apocalipsis más poderosa.

Yoshi

Vive con Yoshi una nueva aventura que pondrá patas arriba todas tus expectativas sobre juegos de desplazamiento lateral.

Explora un mundo enorme decorado como un diorama en miniatura con un nuevo estilo visual para la franquicia de Yoshi: cada nivel tiene su lado frontal normal y también un lado posterior que ofrece una perspectiva diferente y otras sorpresas.

Busca objetos por el nivel mientras Yoshi se dirige hacia la meta. ¡Invita a un amigo a jugar contigo!

Acompaña a Yoshi en este nuevo juego de acción y plataformas. Cada nivel ofrece una ruta principal y una ruta oculta con diferentes vistas y sorpresas. El estilo visual es el de un diorama en miniatura. Disfruta de acción simultánea para dos jugadores