Dani Martín: “Amaia (OT) me tiene absolutamente enamorado”

Tony Aguilar tuvo este domingo en LOS40 Global Show a un invitado de lujo: Dani Martín, que vino a presentar su nueva gira, Grandes Éxitos y Pequeños Desastres, un recorrido por sus 18 años de carrera a través de sus canciones más conocidas. Este periplo arranca en la primavera de 2018 y recorrerá toda la geografía española.

Durante su charla con Tony, el cantante se deshizo en halagos para Amaia, una de las concursantes más destacadas de Operación Triunfo 2017.

"Amaia de Operación Triunfo me tiene absolutamente enamorado y cautivado. No porque haya cantado una canción mía en un momento privado, sino porque creo que tiene mucho talento", ha expresado el músico.

"El programa no me parece un programa de música, me parece un programa de entretenimiento increíble. Tanto La Voz como Operación Triunfo me parecen programas de entretenimiento insuperables, pero no me parecen programas de música", explicaba Dani.

En este sentido, Dani echa en falta un programa musical como tal, "como los que había antes, como El séptimo de caballería o Qué noche la de aquel año. Creo que sería súper flipante tener un programa de música donde se pueda tocar en vivo, donde haya una entrevista como esta, en la que podamos estar hablando durante 30 minutos".

Además, el artista madrileño ha declarado que "esa chica va más allá de lo que significa el programa, tiene música, tiene algo sin querer tenerlo", dijo Dani Martín, y le lanzó este mensaje: "Desde aquí digo que me encantaría invitarla a cantar (...) tiene talento, tiene algo increíble y me flipa".

Pero es muy consciente de que tiene competencia. "Debe tener más novios artísticos..."

El cantante comparó lo que está viendo en ella con lo que sintió la primera vez que vio a Pablo Alborán: "Amaia tiene algo que hace mucho tiempo que no vemos. Igual que Pablo Alborán. Recuerdo cuando lo vi en Canal Sur, lo vi solo con su guitarra y pensé: este tipo tiene algo que no tiene nadie más".