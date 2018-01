Paco Pil, el bicho malo que sufrió el Apocalipsis de ‘Operación triunfo’

¿Quién es Paco Pil? Este fue el reto que me puso LOS40 aprovechando mi condición de 'millennial'.

Nunca había escuchado nada acerca de este buen hombre, así que hice lo que cualquier reputado periodista hubiese hecho en mi lugar: buscar en la Wikipedia. Para mi sorpresa, este artista contaba con página personalizada en el conocido portal de información. Eso quería decir claramente que Paco Pil era alguien importante.

Gracias a esta primera toma de contacto descubrí que Dr. Pil, como también se le conoce, triunfó en los 90 como Dj con Dimensión divertida, Viva la fiesta o Johnny Techno Ska, canciones que le valieron para ser un imprescindible de la archiconocida Ruta del Bakalao.

Uno de los éxitos más recordados de Paco Pil

Fue entonces cuando sospeché que Tuenti había filtrado a mis superiores pruebas visuales que demostraban que en plena adolescencia me dejé greñas, frecuenté pseudo-locales de aquella Ruta y vestía de marcas como Rottweiler, El Niño o sucedáneos. ¿Algo que decir en mi defensa? Cosas de la edad del pavo.

"Un bicho malo de las cabinas"

Como buen 'millennial', el siguiente paso fue empollarme sus redes sociales. Conocer sus últimos movimientos, entender su lenguaje…pero sobre todo: ponerle cara a este icono de las cabinas.

Una vez empapado en la materia vino el 'vis a vis', el esperado cara a cara con esta leyenda de los 90. Y es que, ¿quién mejor que el propio Paco Pil para presentarse a las nuevas generaciones?

"Soy un bicho malo de las cabinas y la comunicación al que las cosas le han ido más que bien". Así se presentaba Paco, la leyenda de una época en la que el descontrol era la norma. "Ahora vivimos un poco más encasillados con muchas leyes".

Pero ojo, porque la de vida de Paco Pil encajaría perfectamente en una 'road movie' norteamericana. ¿Que cuál es su historia? El éxito de un trotamundos que tuvo problemas con la mafia después de sufrir el "apocalipsis de Operación triunfo".

Paco Pil fue protagonista de una de esas películas de mafiosos en la que todo se complica. "Se me fue la cabeza, empecé a juntarme con gente que no debía y me vi envuelto en una situación de peligro que tuvo que ver con un lío de faldas. Me vi envuelto en una movida de vida o muerte y salí de allí por patas para que no me 'pelaran'".

El apocalipsis de 'Operación triunfo'

Pero antes de los líos de camorra, Paco Pil se enfrentó al apocalipsis de Operación triunfo. "Cuando apareció OT, toda mi discográfica desapareció y todo se centró en la gran ola de Operación triunfo", explicaba el disc-jockey en nuestra sesión de reconocimiento. "Se les ofreció un disco a cada uno. Todas las compañías tenían su triunfito y todas aprovecharon el tirón para centrarse solo en él, dejando de lado al resto".

Ahora, aprovechando la fiebre nostálgica y la morriña de los 90, Paco Pil vuelve a las cabinas para encantar a nuevas masas con El Ritmo de la vida, un tributo al clásico de Guitar Spell. "Tenemos intención de aprovechar la nostalgia y la esencia de los 90, pero dándole un sonido completamente actual. En la variedad está el buen gusto y en la fusión el futuro".

Casualmente, el 'comeback' de Paco Pil coincide con el regreso de OT, pero no hay miedo a la nueva generación de cantantes. "No me preocupa porque, a estas alturas, Operación triunfo ya no es la sorpresa que era antes. Suerte si de ahí sale uno, no porque no sean buenos, sino porque el mercado no tiene cabida para más".