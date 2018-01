Lady Gaga enloquece a sus “pequeños monstruos” en Barcelona

Dicen que todo lo bueno se hace esperar... Lady Gaga no iba a ser menos. Tras el aplazamiento de su gira por motivos de salud, la cantante ha retomado en Barcelona su gira europea. Lo ha hecho 15 minutos más tarde de la hora programada: a las 21:15 horas de la noche del 14 de enero.

Este 14 domingo, Mother Monster ha actuado ante un Palau Sant Jordi abarrotado de pequeños monstruos, ante más de 15.500 personas ansiosas por ver a la artista. Y no, no ha decepcionado. Una vez más, Gaga ha demostrado que sobre el escenario no hay dolor que exista.

La artista ha vuelto a apostar por el color, la pirotecnia, las luces, numerosos cambios de vestuario y un amplio cuerpo de baile para dar lo mejor de sí misma con su Joanne World Tour.

Lady Gaga junto a parte de su cuerpo de baile / Getty

La Germanotta, al fin y al cabo, ha hecho lo que mejor sabe hacer: dar espectáculo. Sus giras son, en la actualidad, unas de las que más show regalan al público. Si a ello le sumamos el impecable directo que tiene la cantante, el resultado es brutal.

Lady Gaga ha presentado casi todos los temas incluidos en Joanne, su último disco, pero no se ha olvidado de los éxitos que la encumbraron a lo más alto de la fama.

Tampoco se ha deshecho de sus extravagantes vestuarios, de sus coreografías rompedoras o de una puesta en escena cuidada hasta el más mínimo detalle.

La cantante ha escogido un setlist compueto por sus nuevos temas y sus éxitos de siempre / Getty

Y sí, también ha habido espacio para sus discursos acerca de la igualdad, la libertad sexual de cada uno y el respeto.

Al final, eso es lo que merecen los Little Monsters. Se trata de uno de los públicos más fieles y entregados del mundo de la música. Para esta cita, como siempre, había miles de fans esperando desde hacía varios días. Muchos de ellos también esperaron en septiembre a su ídolo, aunque esta vez con más suerte.

Joanne, John Wayne, Applause, Bad Romance, Alejandro, The Cure, Million Reasons o la súper esperada Scheiiße han sonado en un Palau Sant Jordi que ha vivido durante más de dos horas el que se ha convertido ya en uno de los grandes conciertos de este año 2018.

Lady Gaga ha demostrado una vez más que es la mejor dando espectáculo sobre el escenario / Getty

Nuevos temas que Lady Gaga ha interpretado con sus hits más conocidos, contentando así a todos sus seguidores y dando un espectáculo sin un momento de descanso.

Además, Mother Montster sigue siendo una de las reinas a la hora de escoger las proyecciones y los audiovisuales que separan un acto de otro en el concierto. Visualmente, el concierto ha sido impresionante.

No sería justo pasar por alto el despliegue de escenario que Gaga ha regalado a todos sus fans en esta gira. Tres puentes colgantes que se convierten en pantallas, tres escenarios repartidos por todo el foso y un escenario principal con varias plataformas que dan todo el juego del mundo. Ahí es nada.

Detalle del escenario: lleno de opciones y movilidad / Getty

Sin embargo, y si hay que poner un pero al concierto, podríamos decir que se han echado de menos más temas de Artpop, disco del que parece que Gaga se quiere alejar.

A pesar de ello, el concierto en sí mismo y su correspondiente setlist han cumplido con el cometido de la gira: mostrar a una Lady Gaga más personal, sincera, familiar, humana y libre de artificio.

Hasta estaba allí su madre, entre el público, para escuchar a su hija en varias ocasiones eso de... "mis pequeños monstruos".