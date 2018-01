Todos los cantantes que (de momento) se han rendido al fenómeno Amaia de España

Ya no hay ninguna duda: Amaia ha conquistado a todo un país con su talento y esa sensibilidad que tiene hacia la música.

Rebautizada como Amaia de España, la concursante de OT 2017 se ha ganado por méritos propios ser una de las claras favoritas para ganar el concurso.

Muchos son los que así lo declaran a viva voz en cada gala del programa. Otros, en cambio, prefieren poner patas arriba las redes sociales en favor de la joven que viralizó el Shake It Out de Florence and the Machine.

Pero además de todo esto, Amaia también tiene la suerte de contar con el incondicional apoyo de reputados cantantes que así lo han manifestado públicamente.

En LOS40 hemos recopilados los mensajes de esos artistas que, de momento, se han rendido al fenómeno de Amaia de España.