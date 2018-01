Pillamos una INFIDELIDAD en plena calle

Os presentamos este nuevo concepto del que todo el mundo habla. Las ''microinfidelidades'' son la nueva moda. Se trata de un tipo de engaño que puede estar feo, peeeero no conlleva ningún acto carnal.

Obviamente no todo el mundo considera que se trata de una falta de lealtad porque claro, no llega a pasar nada. Pero, para que lo entiendas, es como si tu pareja no para de darle ''me gusta'' a las fotos de Instagram de una persona concreta. Siempre la misma. Una y otra vez, comentarios, algún mensajito de respuesta a InstaStories... En fin, ya entiendes.

Y no es que nos lo hayamos inventado nosotros. No. Melanie Schillin, una psicóloga, es la que está divulgando este concepto. Ella lo define como hacer cosas que en principio no tienen importancia (como es dar un ''like'') pero que pueden implicar que la persona está emocionalmente interesada en alguien.

Si estás haciendo esto o tu pareja te lo hace a ti, ojito porque puede que algo vaya mal.

1- Escribir Whatsapp a escondidas de tu pareja. Te raya que te vea porque sabes que no está del todo bien. Así que procuras hablar con X persona cuando no está presente...

2- Guardar a alguien en el móvil con un nombre falso. Sí... Sabes que es mejor que no vea su nombre porque lo va a fichar y te puede generar problemas así que, por ejemplo, si pones su nombre seguido de: ''Trabajo'', mejor que mejor.

3- Quitarte el anillo de compromiso cuando vas a quedar con alguien. Está feo feo pero claro no vas a quedar con alguien que te interesa un poquito llevando el anillo de casado... Muy chungo esto.

4- Mentir sobre el estado de tu relación. Vamos, cuando conoces a alguien y le dices que no tienes pareja es por algo... Y lo sabes.

Nosotros además de advertiros hemos querido comprobar cómo está el ambiente en la calle y el resultado lo tenéis en el vídeo. Flipante, como veis.

Suerte que no te ha pillado a ti con tu pareja... ¿Verdad? ;)