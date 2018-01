La sesión de fotos que da la vuelta al mundo

Cuando Pam y Dave Zaring contrataron una fotógrafa para que retrataran a su familia, no imaginaban que las fotografías darían la vuelta al mundo convertidas en un auténtico fenómeno viral.

Ambos compartieron el resultado de la sesión de fotos en Facebook y un fin de semana acumulan más de 378.000 compartidos y 365.000 reacciones.

No es para menos, dado que el resultado del retoque fotográfico, supuestamente destinado a eliminar sombras, es completamente surrealista. Hasta tal punto que los miembros de la familia se asemejan a dibujos animados.

Lo puedes comprobar tú mismo:

"Bien. Esto no es una broma. Hemos pagado a una fotógrafa, que decía ser un profesional, 250 dólares por una foto de familia. Por favor, mira estas fotos REALES que nos entregó... mira estas fotos de verdad que nos entregó.... decía que las sombras eran realmente muy malas en el hermoso, claro y soleado día y que su profesor nunca le enseñó a retocar fotos. Siéntete libre de compartir 😂😂😂 literalmente no me he reído tanto en años!!!!! No puedes inventarte estas cosas.... otra vez, esto no es una broma - producto final", escribió la pareja en Facebook.

La familia afirma al diario The Sun que la fotógrafa se comprometió a devolverles el dinero, pero ellos no lo aceptaron por el buen rato que les había hecho pasar: Había merecido todo el dinero que pagamos. Es la comedia más cara que he pagado en mi vida."

Lo cierto es que el resultado comienza a ser tendencia en las redes y, de hecho, ya abundan las páginas web en las que se ofrecen tutoriales para poder conseguir un resultado similar con tus propias fotos.