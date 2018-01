8 claves para entender el éxito de ‘Échame la culpa’ de Luis Fonsi y Demi Lovato

Después de un misterioso cruce de mensajes en redes sociales, Luis Fonsi y Demi Lovato publicaban Échame la culpa el 17 de noviembre de 2017.

Tomaba el difícil testigo de Despacito, la canción que ha batido todo tipo de records y que se ha convertido en la más reproducida de la historia en youtube.

El listón estaba alto y la presión era mucha, pero eso no hizo flojear al portorriqueño que fue capaz de seguir con su fiesta en este single que es otro de sus éxitos y que ya ha sido nº1 de LOS40.

Aquí te dejamos 8 claves para que entiendas todo lo que rodea a esta canción que sigue poniendo las bases de ese nuevo pop que aúna el pop de siempre con ritmos urbanos.

#1. Fin de una relación. El propio Fonsi ha explicado que es “la canción de una ruptura más divertida”. Y es que se trata de eso, de una ruptura que parte de uno de los clichés más utilizados para estos casos: “No eres tú, soy yo”.

#2. Testada en verano. El pasado verano, el cantante no ha parado de cantar alrededor del mundo con una gira que comenzó en junio en España. Durante esos conciertos ya cantaba en solitario esta canción que ahora comparte con Demi Lovato.

#3. Despedir el año. Su aire festivo ayudó a que muchos la eligieran como su canción para despedir el año y dar la bienvenida a este 2018 en España. Échame la culpa fue la canción más escuchada esta Nochevieja en nuestro país.

#4. Rodaje divertido. El vídeo lo rodaron en Brooklyn, en Nueva York con el mismo equipo del vídeo de Despacito con el portorriqueño Carlos Pérez al mando. Cuenta Fonsi que cuando el director mandaba descansar ellos seguían cantando con los músicos porque estaban totalmente metidos en la fiesta.

#5. Nuevo record. En tan sólo 24 horas el vídeo ya había superado las 17 millones de visitas convirtiéndole en el vídeo latino que más reproducciones tenía en su día de debut. Ahora ya ha superado los 550 millones.

#6. Su fan nº1. Una de las que ha escuchado el tema antes que nadie es su hija Mikaela, de 6 años, que es una auténtica fan de su padre. Durante sus vacaciones en Punta Cana se juntó con otras niñas para hacer la coreografía más tierna de la canción que, afortunadamente, su madre compartió con el mundo.

#7. Cosa de niños. Y no sólo su hija Mikaela ha caído rendida con esta canción. Otra que tampoco ha podido dejar pasarla por alto es Ariann, la hermana del youtuber Dalas Review que, con sus 10 años, no dudó en grabar un vídeo con su propia versión.

#8. Limando asperezas. Adamari Lopez es la ex mujer de Luis Fonsi que no siempre ha hablado en muy buenos términos de él. Pero parece que esta canción ha servido para limar asperezas y no dudó en grabar un dueto con él a través de Smule para su programa de televisión.