Maluma, Guetta y J Balvin pueden estar satisfechos

La lista más importante del país no deja de darnos curiosidades. Como la que protagonizó David Guetta el pasado sábado: al incluir su nuevo single en la lista —el tema So far away, con el también DJ Martin Garrix; entrada más fuerte al #37— no solo hizo doblete sino que logró introducir dos temas de forma consecutiva en dos semanas.

El DJ francés es uno de los nombres destacados de una semana que ha deparado más noticias destacadas. Otro que no debemos pasar por alto es Maluma, que se ha alzado como subida más fuerte con el tema Corazón, a dúo con el brasileño Nego do Borel… Un tema que tiene sabor a verano (y eso que estamos en enero) y que ya está, tras ese salto de siete posiciones, en el #21 del chart.

Por su parte, y después de 27 semanas en lista, Mi gente, el tema de J Balvin, Willy Wiliam y Beyoncé, conserva el récord de permanencia (ahora en el #39). Para conocer todos los protagonistas de la semana (no olvidemos, claro, el número 1 de Maroon 5 y SZA), nada mejor que ver el vídeo que encabeza estas líneas, presentado por Tony Aguilar.