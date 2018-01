Azote sí o azote no. Kelly Clarkson da su opinión y la lía

El tema de dar un cachete a un niño ha sido siempre motivo de polémica. Los hay conservadores que se han criado así y creen que resulta efectivo. Otros que, además de considerarlo un delito no creen que aporte nada positivo sino más bien todo lo contrario, lo ven como el caldo de cultivo de futuras personas antisociales y agresivas.

Por eso, cuando alguien se pronuncia en este tema, sube el pan y Kelly Clarkson lo ha hecho. En una entrevista radiofónica ha llegado a decir que ella le da azotes a su hija pequeña de vez en cuando.

“No estoy hablando de pegar sin razón, ni de golpear duramente. Me refiero a un azote en el culo”, matiza sabiendo la repercusión que pueden tener sus palabras.

Pero pese a su intento de minimizar las reacciones a su comentario, no se han hecho esperar y son muchos los que han criticado esa incitación a la violencia.

“Mis padres me pegaron cuando era niña, no me ha pasado nada y me siento bien al respecto. Por eso yo también hago lo mismo”, explicaba.

Azotes que no sólo recibía en su casa sino también en el colegio. “Yo soy del sur y allí recibimos azotes. Si alguna vez acababa en el despacho del director, mi madre le daba permiso para que me pegara. Soy una persona íntegra y con mucho carácter así que creo que me ha ido bien”, aseguraba.

Pese a que está convencida de que no supone un problema es consciente de que no todo el mundo lo ve así.

“Cuando salimos a la calle es más complicado porque hay personas que piensas que esto no está bien, aunque yo no encuentro nada de malo en dar un azote”.

Kelly Clarkson tiene dos hijos junto a su marido Brandon Blackstock, una niña llamada River Rose y un niño llamado Remington Alexander y parece que se van a recibir la misma educación que recibió su madre.

“Siempre les advierto primero. Les digo: ‘Como no pares ahora mismo, te voy a pegar en el culo’. ¡Es ridículo!”.

Esto recuerda a aquella ocasión en la que Samantha Villar dijo que tener hijos le había restado calidad de vida y recibió un aluvión de críticas... ¿hipocresía?