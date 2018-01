¿La monogamia tiene sentido en el año 2018?

Vivimos en una época en la que cada vez se oye más eso de: ''hemos empezado una relación abierta''. A ver, no es lo mayoritario, pero visto lo visto... Es decir, visto que en España se separa más gente de la que se casa o que las parejas cada vez duran menos pues oye, igual habría que explorar esta fórmula.

Nosotros hemos arrancado este debate porque El País ha repasado las parejas de famosos que han reconocido tener una relación abierta. Y oye, ¡nos ha sorprendido!

Resulta que la mayoría de estas parejas que en algún momento reconocieron estar abiertas a terceras personas... ¡Están separadas!

Por ejemplo Angelina Jolie y Brad Pitt, como todos sabemos, ya no están juntos, pero se ve que los artistas probaron y no les salió demasiado bien. También tenemos a Will Smith y Jada Pinkett, quienes reconocieron no tener exclusividad en su matrimonio. Ahora bien... Se separaron hace poco.

Pero ojo, no todos son fracasos porque Nuria Roca y Juan del Val están estupendamente casados y no creen que la fidelidad sea fundamental en una relación. De hecho, reconocieron en El Hormiguero que es imposible no sentirse atraído por otras personas. ¡Chapeau por ellos!

Otra fiel defensora de este tipo de relaciones es Scarlett Johanson. La actriz confesó en una entrevista a 'Playboy' que cree que la monogamia no es natural. Que la idea del matrimonio feliz es muy bonita pero poco realista.



En fin, que al final cada pareja tiene que explorar lo que mejor le viene. Si están mejor en una relación abierta pues estupendo. Que no soportas que tu pareja tenga relaciones con otras personas, pues ale, se cierra. ¡Así de sencillo!

¡La que desde luego no lo pilla es la abuela de Nacho Gómez Hermosura!