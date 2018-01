El día en que las princesas Disney abrieron WhatsApp para hablar de reggaetón

Las princesas Disney ya no se preocupan por casarse con un príncipe. Eso es cosa del pasado. Ahora lo hacen por salir de fiesta, aprobar los exámenes de enero y conseguir likes en Instagram. Además, no se comunican a través de lechuzas mensajeras, sino a través de la magia de WhatsApp.

El siglo XXI ha llegado al reino y las preocupaciones de Ariel y compañía no son las que eran. Ahora, al igual que las chicas de su edad – cabe recordar que las princesas tienen alrededor de 18 años- quieren salir a bailar reggaetón y divertirse con sus amigas. Eso sí, con todos los tópicos de los jóvenes españoles.

Pero estas historias Disney no podrás verlas en el cine, – la productora se ha modernizado, pero todavía no tanto- sino en la cuenta de Instagram de @brioenfurecida, que hace reír diariamente con sus publicaciones a sus 200 mil seguidores. ¡Casi nada!

Brioche, alias que utiliza Juan Román tanto en Facebook como en Instagram, se ha convertido en uno de los humoristas de moda en redes. La receta de su éxito está en relatar momentos cotidianos, con el que cualquier joven puede identificarse, pero con personajes famosos como las princesas Disney.

La inspiración de estas conversaciones no fue producto del don de un hada madrina, sino de las aplicaciones que usamos hoy en día. “Yo quería hacer unas conversaciones que quedasen atractivas y que no fuesen un texto como tal. Me vino lo de WhatsApp y busqué si se podían hacer conversaciones ‘piratillas’ con alguna aplicación”, nos cuenta Brioche.

El joven humorista quería escribir sobre un grupo de amigos que todo el mundo reconociese y dio con las princesas Disney. Eso sí, se alejan bastante de las personalidades pasivas y recatadas a las que estamos acostumbrados.

“Yo lo que he hecho ha sido caricaturizar a cada una: está la más pija, la más bruta, la más empollona… He ido buscando los estereotipos que puede haber en un grupo de amigos y los he ido repartiendo

De sus princesas, la que más gusta es Esmeralda – el personaje de El Jorobado de Notre Dame- , justo por ser “la que más burradas dice”. Vamos, que es la liante del grupo de amigas: se queda durmiendo en los exámenes, nunca dice que no a una cerveza y su vocabulario es más propio de un marine que de una princesa. ¡Y por eso no nos puede hacer más gracia!

Además, otra de las cosas que enganchan de sus particulares historias de princesas es que, como el resto de mortales, están enganchados a los mismos fenómenos televisivos. De hecho, en una de sus últimas publicaciones Brioche recreaba una conversación de WhatsApp donde todos los villanos Disney creaban un grupo. ¿Y quién estaba entre ellos? La mismísima Mónica Naranjo. Le preguntamos qué otros famosos podrían entrar al chat:

Próximamente... #ot Una publicación compartida de BRIOCHE (@brioenfurecida) el Ene 8, 2018 at 4:56 PST

“Un poquito Risto Mejide podría estar en villanos Disney. Algunos políticos también podrían estar como Donald Trump, sobre todo por las locuras que dice”.

En LOS40, nos quedamos con las ganas de saber qué tipo de música escucha cada una de las princesas. Por ello, el instagramer nos envía una conversación de WhatsApp con el gusto musical de algunas de ellas.

Pero el humor de Brioche no solo se queda en redes, también ha llegado a las librerías. Juan ha escrito 50 Odas de Brioche y Juego de Tronios. Además, se encuentra trabajando en un nuevo proyecto: “Precisamente estos días estuve hablando para sacar un libro de las princesas, que saldrá este año”.

No hay duda de que Brioche sabe de humor, demostrando que una conversación de WhatsApp puede tener más magia que un castillo encantado. Al menos a la hora de hacernos reír.