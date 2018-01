Guerra abierta contra el piropo: el tuit que arrasa en Twitter

No, esta vez no ha sido una mujer quien ha estallado contra los piropos y las 'palabras bonitas'. El protagonista de esta historia es un hombre.

Demostrando que el feminismo no entiende de género, Bastián, un tuitero chileno ha publicado un tuit en Twitter que rápidamente ha conseguido viralizarse como la espuma.

El joven ha incidido en los 'piropos', esas bonitas -o no- palabras que en muchas ocasiones pueden llegar a ser un acoso en toda regla a las mujeres que lo viven en sus propias carnes.

¿Inocentes dedicatorias o un verdadero problema social?

Las bonitas palabras que se lanzan como 'halago' no siempre son inocentes. En muchas ocasiones son el principio de un problema mayor que desencadena en acoso sexual: un grave delito.

- Las mujeres empiezan a sufrir acoso callejero a los 14 años.

- 97% de los acosadores son hombres.

- Las mujeres sienten asco (60%), rabia (53%), miedo (53%) e inseguridad (35%).

- 71% consideran traumática su experiencia. (@ocacchile)



No, amigo. Ninguna quiere tu piropo. — Bastián (@bastimapache) 14 de enero de 2018

¿Pero son las palabras del tuitero exageradas o reflejan la realidad social?

Hay que tener en cuenta que no siempre se lanzan con fines sexuales y tanto una mujer como un hombre puede halagar a personas de su mismo o contrario sexo. Además, el joven que ha escrito el tuit es de Chile, un país donde el machismo y el sexismo son una lacra social.



En nuestro país, las diferencias aún son palpables, pero el nivel de igualdad que se respira, sobre todo en las generaciones más jóvenes, es muy superior al del país andino. Por tanto, no todos los halagos son iguales dentro de nuestras fronteras y no siempre serían acoso.

Sin embargo, sí que hay que tener en cuenta que las palabras deben conllevar una aceptación. Si alguien te dice algo bonito, pero no conoces a esa persona ni tienes nada que ver con ella y sin embargo insiste, sí podría ser considerado acoso.

'Me too' vs. el movimiento de las artistas francesas

Tras el escándalo de Hollywood, en el que conocimos que muchas de las artistas del otro lado del Atlántico han sufrido acoso sexual, se ha generado el movimiento #MeToo en favor de la igualdad y contra este tipo de delitos silenciados durante años.

La iniciativa Me too que quiere acabar con esta lacra e invita a las mujeres a rechazar todo tipo de 'cumplidos'.

La propuesta no ha sido bien recibida por muchas actrices francesas que han recalcado que el acoso "no lo es todo". Las europeas reconocen que hay que acabar con este problema, pero han pedido cautela a la hora de llamarlo acoso sexual. Sin ir más lejos, ellas mismas avisan de que un piropo no es un delito.

Sea como sea, el debate está abierto y las redes no cesan de tratar este tema porque el acoso y el maltrato contra las mujeres continúan sucediendo a diario.