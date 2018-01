‘La Peste’, la serie que acabará con la expresión “para ser española no está mal”

"Para ser española no está mal". ¿Cuántas veces has escuchado esta expresión tan recurrente? Claramente, los españoles tenemos el vicio de subestimar la ficción 'Made in Spain', a pesar de tener un catálogo de series con auténticas maravillas.

Sin embargo, y sin infravalorar al resto, Movistar Plus está dispuesta a acabar con esa desagradable expresión de una vez por todas. ¿Cómo? Propagando La Peste.

En LOS40, que ya hemos visto la primera temporada, te damos algunas razones para ver esta serie imprescindible que marcará un antes y un después.

Porque aprenderás historia

Te empaparas de esa Sevilla de la segunda mitad del siglo XVI de la forma más entretenida. Entenderás la discriminación social, la extrema pobreza y la corrupción política de aquella época. Y, sobre todo, te convertirás en un experto en la peste, una de las pandemias más letales de la historia.

Porque Paco León hace 'cruising'

Es fácil, casi inevitable, pensar en el Luisma cuando te topas con Paco León, ya sea en un cara a cara o a través de un televisor. Sin embargo, con el personaje de Zuñiga, el actor consigue machacar el recuerdo del protagonista de Aída. Noble de palo, manipulador, carroñero…un pícaro, que además hace cruising, o al menos lo que se podía entender como tal en aquella época.

Porque vale su peso en oro

Movistar se ha dejado en La Peste la friolera cifra de 10 millones de euros, pero ojo, porque la serie vale hasta el último céntimo. El operador ha recreado la Sevilla del siglo XVI de una formamagistral. Olvídate del cartón-piedra, La Peste es real.

Porque engancha

La serie solo utiliza la enfermedad de la peste como pretexto (uno perfecto) para introducir la trama de un asesinato en serio. Un thriller que te atrapa y te sumerge en un universo crudo, sucio y muy explícito.

Porque es oscura (literalmente)

La Peste es una serie concebida para la televisión. Sin embargo, los responsables de la serie han querido ser tan realistas que hay escenas iluminadas prácticamente con velas. Por tanto, apaga todas las luces, hazte con un buen proyector y disfruta de esta serie TAN cinematográfica.

Porque adorarás al dúo protagonista

Aunque es una producción coral, la ficción se centra sobre todo en Mateo (Pablo Molinero) y Valerio (Sergio Castellano). Ambos protagonizan otra pseudo-historia del maestro y el aprendiz, aunque una historia, todo sea dicho, bien ejecutada y mostrando todos los matices.

Si quieres saber más sobre los dos protagonistas, dale al play y disfruta de la entrevista que le hicimos en LOS40 a Pablo Molinero y Sergio Castellano.