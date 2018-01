Pedroche, Gigi Hadid o Miley Cyrus saben cuál es el mejor regalo de cumple para sus chicos

Cuando pensamos en famosos y lo ricos que son nos da por creer que tienen todo lo que puedan comprar con dinero. Pero eso a veces es un problema porque claro, llega un cumpleaños y, ¿qué le regalas a alguien que lo tiene todo?

Cristina Pedroche, Gigi Hadid, Úrsula Corberó, Melissa Jimenez y Miley Cyrus nos dan la respuesta. Sus chicos han cumplido años estos días y han recibido el mejor de los regalos: una declaración de amor.

Cristina Pedroche

La presentadora ha celebrado los recién estrenados 38 años de su David Muñoz dejando claro que es el “amor de mi vida”.

Nada más bonito para alguien que no duda en compartir con el mundo entero que “esta belleza cumple años y yo feliz de poder celebrarlo a su lado”. ¿Quién necesita más?

Gigi Hadid

“Amo a este hombre más de lo que jamás podría poner en palabras”, escribía la modelo junto a una colección de fotos de ella junto a Zayn que deja claro que entre estos dos hay mucha complicidad.

“Me inspira su deseo de ser mejor cada día”, añade, “El cumpleaños más feliz por tus 25 años de vida. Estoy orgullosa de estar a tu lado”.

Y claro, con tanta declaración de amor, a él no le ha quedado más remedio que corresponderle y parece que lo ha hecho tatuándose sus ojos en el pecho (o eso parece).

Úrsula Corberó

Otra pareja que parece que se va consolidando es la de Úrsula Corberó y Chino Darín que desde que se conocieron en el rodaje de La embajada se han vuelto inseparables.

“Feliz cumpleaños para el amor de mi vida”, escribía la actriz para felicitar a su chico. Y claro, como es ella, no podía más que hacerlo con ese particular sentido del humor que tiene.

Nada para demostrar confianza con tu chico que meterle el dedo en la nariz.

Miley Cyrus

La relación de la cantante con Liam Hemsworth es una colección de rumores que hablan de boda o no boda, embarazo o no embarazo, crisis o no crisis. La verdad es que poco sabemos de la realidad de esta pareja pero parece que hay amor.

Aunque Miley no suele publicar fotos con su chico, ha hecho una excepción el día de su cumple. “El cumpleaños más feliz para mi mejor amigo en el planeta entero”, escribía junto a este collage de momentos de intimidad.

Melissa Jimenez

La periodista es la estampa de familia feliz junto a su marido, el futbolista Marc Bartra. Él ha cumplido 27 años y ella le ha dedicado unas bonitas palabras (en catalán, por cierto).

“Por muchos años amor. Que los 27 te llenen de felicidad y cosas bonitas. Eres una persona 10 y mereces lo mejor del mundo. Estoy orgullosa de compartir mi vida contigo. Te quiero”, escribía.