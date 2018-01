¿Se ha tatuado Zayn Malik los ojos de Gigi Hadid?

El nuevo tatuaje de Zayn Malik ha sorprendido a medio mundo y no es para menos. El cantante y compositor, ex de One Direction, ha sorprendido con un nuevo tatuaje que, según cuentan algunos fans, sería de los ojos de Gigi Hadid.

Algo que es bastante probable dado que la imagen la ha subido la protagonista de esta historia, la mismísima Hadid. Una muestra de cariño que se une a la fiebre de regalos de los VIP a sus parejas.

Una muestra de amor que, de ser cierta, sería de lo más romántica.

Un tatuaje más que se une a los muchos que tiene el cantante

El excantante de la boy band está creando un estilo propio con sus numerosos tatuajes, al que se acaba de unir el que podría ser una muestra de amor hacia Gigi.

Enamorados y acaramelados ante la prensa siempre que pueden, la pareja de celebs ocupa cada vez más portadas en la prensa por sus bonitas muestras de cariño.

No sería extraño que se tatuase a su novia dado lo enamorados que demuestran estar

No nos extraña, en absoluto, que lo del tatuaje sea cierto dadas las constantes muestras de cariño que se regalan en las redes sociales.

Las redes alucinan

Los fans de la pareja han 'alucinado' literalmente al conocer la noticia del supuesto tatuaje. Algunos destacan lo bonito del gesto y otros directamente se quedan impresionados al ser una relación que podría acabar en algún momento.

Zayn tiene tatuado en el pecho los ojos de GiGi o son cosas mías? pic.twitter.com/qISTi7THO6 — NËRĒĮDÃ & GÂL ✞ (@MaluBieber1D) 13 de enero de 2018

supuestamente son los ojos de gigi, zayn malik está loco definitivamente pic.twitter.com/gg3VMpiSfu — sorete ◟̽◞̽ -128 (@loucurves) 14 de enero de 2018

Sea como sea, el tatuaje de Zayn está dando mucho que hablar y le da un toque personal.