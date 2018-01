Luis Cepeda revolucinó YU

Luis Cepeda, uno de los exconcursantes de Operación Triunfo 2017 (por si aún no sabes quién es), visitó esta semana Yu: No te pierdas nada y revolucionó LOS40.

El pasado 15 de enero, decenas de fans ocuparon la calle esperando poder verlo a su llegada a la radio y es que Cepeda es todo un fenómeno dentro y fuera de la Academia.

"Entró en una casa y salió famoso", decía Dani Mateo para presentar a este gallego de 28 años que es ya una de las grandes promesas de la música en España y eso que no tiene single ni disco propio.

Cepeda ha sido uno de los concursantes más destacados de OT 2107 y una de las razones es haber estado nominado en numerosas ocasiones a lo largo del programa. "Abrázame hasta que Cepeda se vaya". Esta frase en graffiti es perfecta para hablar de sus múltiples nominaciones, a las que Cepeda se refirió con toda una lección de humildad: "Estaba nominado con toda la razón del mundo".

Durante su charla con Dani, Iggy y Percebes, Cepeda contaba que no se imaginaba tanta acogida fuera de la academia, pero que "está siendo un golpe muy duro... de felicidad". Y ¿Qué dicen sus familiares? "En casa están muy orgullosos de lo que he hecho", aseguraba el artista.

Cepeda se presentó a los castings de Bilbao y nos contó la anécdota de que por poco se queda a las puertas de entrar en OT 2017: "En la cola era el último porque me equivoqué de sitio". Aquel día contó When we were young de Adele y Quisiera Frank Diago.

Recordando sus primeras veces en OT, Cepeda no pudo evitar comentar entre risas: "Ahí estoy gordito", así se ve el ex concursante en la primera gala.

Y a continuación, la pregunta seria: ¿Dónde se ve Cepeda dentro de 5 años? "Yo lo que quiero es componer y hacer música y si de aquí a cinco años sigo haciéndolo por mí perfecto", contaba este incipiente ídolo, que antes de entrar al programa se comió un bocadillo de queso con tomate.

No, en serio, sobre su próximo proyecto, el joven dijo que le gustaría mucho poder sacar el tema que compuso con Amaia. Aún no tiene claro si lo hará en solitario o acompañado porque, de hacerlo con alguien, sería con la propia Amaia.

Por cierto... y en respuesta a la pregunta que se está haciendo media España en estos momentos "¿Amaia es así todo el rato?", Cepeda asegura que "Sí, es así, transparente".