¿No has visto el nuevo exitazo de Lory Money? ''Independent''

Lory Money lo ha vuelto a hacer. Sí... el senegalés Dara Dia, ha conseguido hacer otro vídeo viral del que todo el mundo está hablando.

Esta vez, el crack de la parodia se ha metido en política y ha hecho un vídeo imitando a Puigdemont. Eso sí, un Puigdemont negro, con peluca, gafas, un tigre, una botella de cava... Lori nos ha contado que con la que se ha liado ha pensado que él tenía que intervenir.

En su canción dice genialidades como: ''España me ataca, pues toma pantumaca, madafaka'' o ''Yo quiero un nuevo país, sin turistas haciendo pis. Franco rest in peace, welcome refugees''. Míralo;

Lory o, como él mismo se llama, ''el youtuber que llegó en patera'', se empezó a hacer famoso por los vídeos de rap y trap que sube a Youtube.

Empezó con el ''Ola k ase''. ''¿Trabajando o k ase? ¿Con el perro o k ase? ¿Mercadona o k ase?'' Vamos, lo que nadie pudo dejar de decir en todo 2013.

Pero no solo el rap le hace especial... Lory no lo ha tenido fácil pues llegó en patera en el año 2006 y pasó unos años como vendedor del top manta. Eso sí, a pesar de todo, consiguió en 2013 un contrato con Universal, ha escrito un libro y ha participado en las charlas Ted contando su experiencia.

No nos hemos quedado ahí. Lori nos ha dicho que él también está dentro del fenómeno OT 2017. Que le gusta mucho.

Eso sí, no todo son buenas caras... Cristiano Ronaldo le raya porque dice que le ha robado el: ''Shuuuuu''. Y hombre, ¡no es justo!

Lory, the best.