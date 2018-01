ESTOS son los 5 planes que es mejor hacer solo

A ver, hacer planes con gente está muy bien. Es verdad que a veces puede ser más divertido y que compartir los momentos es muy bonito. Nadie dice lo contrario. Sin embargo, en muchas ocasiones, la soledad es mejor.

Ojo, no para los asiáticos que están locos con el tema. Hemos conocido que en Japón pueden pagar hasta 60 euros por salir en la foto con alguien o 250 para que les acompañen a eventos. Allí la soledad está muy mal vista, suerte que aquí no es para tanto.

¿Estás pensando que quieres pasar más tiempo solo? ¡Aquí tienes la solución! Vamos a decirte 5 momentos en los que es mejor estar solo que con alguien.

1- Comer. Comer solo está lleno de ventajas. Puedes pedir lo que quieras, nadie te quita nada del plato. No te rayan con la típica pregunta de: ''¿pero de verdad te vas a comer todo eso? Te va a sentar mal''. O no te dicen la mítica de: ''¿por qué no pedimos estos dos platos y los compartimos?'' No. Compartir comida debería estar prohibido.

2- Comprar ropa. ¿No estás cansada de escuchar ''ese vestido no te sienta bien'', ''la falda es muy corta''. ''Uuuhh con esos pantalones tan anchos parece que llevas un saco''. Pues ok. Pero nadie te ha preguntado.

3- Ir a consultar las notas. Llegas al tablón de anuncios y veis las notas. Cómo no, resulta que la persona con la que vas ha sacado un 8 y tú un 4. PUM. Encima empieza a animarte por el suspenso y a aguantarse las ganas de celebrar su casi sobresaliente. ¡Venga hombre, vete a tu casa!

4- Cine. No tienes que consultar con nadie la película que quieres ver. No vas a soportar comentarios que no te interesan nada en medio de la peli. Y, sobre todo, cuando termina no te tienes que disculpar si al final tu elección ha sido un fail. PORQUE DA IGUAL. ESTÁS SOLO.

5- Vivir solo. Compartir casa es muy divertido y eso es un hecho peeeeero vivir solo tiene enormes ventajas. La primera: puedes llevar a gente siempre que quieras. Pero además: hacer el ruido que te apetezca, usar el baño con la puerta abierta y no te lías con lo de: ''ese cartón de leche era mío''.

Y si con esto aún te apetece compartir tu vida con gente... Pues tú verás lo que haces.