A Dani Martín le preocupa el gallo y no entendemos nada

Este año Dani Martín tiene una agenda bien repletita en la que le quedan pocos huecos para la improvisación. Se va a pasar los días sobre un escenario recordando sus casi 20 años de carrera y cantando canciones que hace tiempo que no cantaba (incluidas las de El canto del loco).

Su gira de Grandes éxitos y pequeños desastres está siendo un éxito y eso que no empieza hasta abril. Pero los ‘sold out’ no dejan de multiplicarse y no le queda más remedio que ir sumando fechas (ya hay tres en Madrid).

Como a estas alturas sabemos de sobra que Dani es una mente inquieta que está en continua búsqueda de cosas nuevas con las que sorprender a su público, estamos convencidos de que nos tienen reservadas muchas alegrías con esta gira. De hecho, ya lo avanzaba él cuando mandó un mensaje para felicitar el nuevo año y asegurar que este año le acompañarían invitados muy especiales en esta gira.

De momento, la cosa va de animales. Finalizada la Navidad ya nos dejó un inquietante mensaje en el que nos aseguraba que “últimamente veo un animal en todos lados, no sé, muy raro!!”.

Ya nos puso la mosca detrás de la oreja porque está claro que eso significaba que ya se le había ocurrido una nueva locura. Pues bien, la cosa continúa y hay un gallo por medio y no precisamente el nuestro (Dani Moreno de Anda Ya!).

“Estoy preocupado. Muy preocupado”, aseguraba en redes sociales, “últimamente veo a este gallo por todos lados…el otro día, para ser exactos, en un taller…”

¿Qué está tramando Dani Martín?