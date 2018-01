No le envió la tostadora, pero PC Componentes le ayudó a tostar el pan

Encargo a @pccomponentes un PC y un tostador.

Me dicen que el pedido se va a retrasar porque no hay tostadores.

Cancelo el tostador.

Me responden diciendo que perfecto, Y ME ADJUNTAN UN TUTORIAL PARA HACER TOSTADAS CON LA CPU.

Me emociona que se preocupen tanto por mis desayunos. pic.twitter.com/daT5m00vdZ