Una finalista de ‘Gran Hermano 16’ arrasa en ‘Got Talent’

Aunque siempre ha tenido la ilusión de ir Eurovisión, Niedziela nunca ha cumplido con los requisitos necesarios para actuar en el conocido festival. Sin embargo, la flamante finalista de Gran Hermano 16 sí se desenvuelve como pez en el agua bajo la carpa de un circo.

Así lo comprobamos en su vídeo de presentación del reality y volvimos a corroborar este mismo miércoles en el estreno de la tercera temporada de Got Talent España.

La joven se presentó al programa de talentos con su hermana Emily ofreciendo un espectáculo que causó sensación.

Concretamente, estas dos artistas se subieron al escenario de Got Talent 3 para deslumbrar con un número de patinaje.

El espectáculo en cuestión le valió a Emily y Niedziela para conseguir los cuatro SÍ del jurado. Incluso el propio Risto Mejide les dedicó estas palabras: “Me están sudando las manos, esto no me ha pasado ni con faquires. Eso es mucho más de si me ha gustado o no me ha gustado, para mí el talento es provocar algo en los demás… y a mí me ha provocado sudor de manos”.

