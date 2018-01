¿Por qué han formado tanto revuelo las fotos de Kylie Jenner embarazada?

Llevamos semanas hablando del supuesto embarazo de Kylie Jenner pero ella no parece dispuesta a confirmarlo por más que las pruebas sean irrefutables. El caso es que permanece en un encierro voluntario para que los paparazzi no capten fotos de su barriguita.

Por eso o, como especulan algunos, porque no acaba de aceptar del todo bien su nuevo aspecto físico… claro que eso son solo especulaciones.

Pero, como no es una presa sino una futura mamá con ganas de hacer cosas, ha sido un anónimo el que ha conseguido hacerle unas fotos mientras compraba en una farmacia.

¡Ahora sí! 😍❣🤰🌸🌸



Ya salieron las primeras fotos de Kylie Jenner embarazada.



OMG! Por fin podemos ver como luce Kylie Jenner embarazada. pic.twitter.com/oFHhb3b4wX — Somos adolescentes (@EsAdolescencia) 16 de enero de 2018

Por mucha sudadera ancha que lleve, está claro que está en un avanzado estado de gestación. Son las primeras fotos en las que se ve tan claramente y de ahí el revuelo que se ha montado. Hay que tener en cuenta que aunque no ha dejado de publicar en sus redes sociales no ha compartido ninguna foto que pudiese confirmar su estado.

Pero por si estas nuevas imágenes fueran poca confirmación, hay otra, no de ella, sino del camión que ha llevado a su mansión una cuna. Bueno, más bien una maxi cuna porque hicieron falta hasta tres operarios para cargar con ella.

Está claro que en el clan Kardashian todo es a lo grande y si ayer hablábamos de los lujos con los que han recibido a la tercera hija de Kim Kardashian y Kanye West, la pequeña del clan no va a ser menos.

En esa cuna van a poder dormir juntos todos los nuevos bebés que llegan a perpetuar una de las sagas más mediáticas.

Como Kylie Jenner no quiere hablar y su familia es también muy hermética en lo que a su embarazo se refiere, no tenemos fechas estimadas de parto pero vistas las fotos, está claro que no tardará mucho.

El de Kim ya está en casa, el de Kylie a punto y Khloe no tardará tampoco. Está claro que este año no se van a aburrir.