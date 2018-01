Esto es lo que hizo la modelo que pilló a su novio de The Chainsmokers siendo infiel

Alex Pall, la mitad de The Chainsmokers, y la modelo Tori Woodward llevaban cuatro años de relación pero ya no volveremos a ver ninguna de sus imágenes idílicas de pareja feliz.

Acaban de romper porque ella le ha pillado in fraganti siendo infiel y como parece que no se lo ha tomado muy bien ha querido vengarse publicando stories con algunas imágenes de su chico con otra.

Recurrió a una cámara oculta para pillarle y vaya si lo hizo. En las imágenes que ha compartido se ve al cantante besar a una rubia que no es su novia. “Te miran a los ojos y te dicen que te quieren. Luego te destruyen”, escribía Woodward.

“Estuve rogándole que fura honesto solo para confirmar que esta no era la primera vez que le era infiel”, explicaba. Y claro, cuando pides más información y te la dan te puedes llevar una sorpresa porque no se trataba de un hecho puntual sino algo más habitual de lo que a ella le hubiera gustado escuchar.

Por lo que ella cuenta, su ex le pidió que mantuviera la infidelidad en secreto “para no dañar su carrera”. Pero parece que no le ha hecho mucho caso.

“Quiso exculparse asegurando que es algo que hacen todos los hombres y que siendo famoso es difícil contenerse”, contaba. Menuda excusa mala, seguro que habrá alguno que sepa y quiera no rendirse a las tentaciones.

El caso es que la modelo asegura que su ex ni siquiera se disculpó por lo que había hecho y ahora ella se ha tomado la revancha.

¿Será esta historia el argumento para una nueva canción del duo?