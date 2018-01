8 razones para entender el éxito de la B.S.O. de ‘El gran showman’

Si miramos las listas de ventas de Estados Unidos y Reino Unido, referencia para el resto del mundo, nos damos cuenta de que en el apartado de álbumes coinciden en el mismo: La banda sonora de El gran showman.

Una película que tardó 7 años en rodarse y que muchos comparan con Moulin Rouge que fue una auténtica revolución cuando se estrenó.

La de Hugh Jackman pretende ser una biopic de Phineas Taylor Barnum, el impulsor del negocio del espectáculo que concibió el circo como algo nuevo.

La cinta no ha recibido las mejores críticas como película, que ha sido considerada por muchos como una sucesión de increíbles videoclips, género en el que Michael Gracey, su director, se mueve a las mil maravillas.

Ahí coinciden la gran mayoría, la música y las coreografías son de una exquisitez y rotundidad que han repetido éxito en las listas de ventas americanas que no lograba la banda sonora de un musical desde Hannah Montana en 2009.

Aquí te dejamos 8 razones para entender el éxito de esta colección de magníficas canciones:

#1. La la land. Sin duda, el éxito de La la land con Emma Stone y Ryan Gosling ha ayudado a que los musicales vuelvan a ser tendencia y el público tenga ganas de más.

#2. El reparto. Hugh Jackman es un viejo conocido de los musicales (hace 5 años fue nominado a un Oscar por Los miserables) y aun así pasó dos años con un profesor de canto preparando este papel. Un anfitrión a la altura que se ha rodeado de otros grandes nombres como Zac Efron, Michelle Williams o Zendaya que han demostrado que lo de cantar es lo suyo.

#3. Pareja con química. Aunque Hugh Jackman y Michelle Williams muestren unas voces perfectas no han logrado transmitir una gran química con sus personajes. Todo lo que ocurre con Zac Efron y Zendaya que han sido la pareja del musical y han sabido acercar al género a un público juvenil.

#4. Compositor. La música la firma John Debney, un hombre que ya estuvo nominado al Oscar por su trabajo en La pasión de Cristo.

#5. Letristas. Benj Pasek y Austin Paul se llevaron un Oscar por City of stars, esa maravillosa canción de La la land que nos ha dejado grandes versiones como la que hicieron Alfred y Amaia en Operación Triunfo. Ellos son los mismos que firman las letras de esta banda sonora.

#6. Contemporáneo. Uno de los grandes aciertos de esta banda sonora es no haber permanecido fiel a la época que retrata sino que se ha fijado en el pop de 2017 haciendo una música contemporánea que hace que sus canciones sean perfectamente entendibles en las listas de ventas actuales. Y de ahí que para algunas versiones hayan acudido a artistas mainstream como Kesha.

#7. Keala Settle. Esta artista de Broadway, que da vida a la mujer barbuda, ha sido uno de los grandes descubrimientos. Fue ella la que se llevó el Globo de oro a la mejer canción por This is me, arrebatándoselo a Mariah Carey que también estaba nominada.

#8. Las críticas. Gran parte del éxito de esta banda sonora se debe al apoyo que ha recibido de personalidades con mucha influencia en la opinión pública como Oprah Winfrey que llegó a decir que es este álbum es una celebración a la imaginación y que This is me debería ser la canción de todo el mundo.