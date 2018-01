Cepeda callaría a todo el jurado con esta versión en acústico de ‘Say You Won't Let Go’ de James Arthur

Luis Cepeda, además de pasarse por Yu, se ha venido a Radiotubers para sorprendernos con una increíble versión en acústico del tema Say You Won't Let Go, de James Arthur.

La canción ya la interpretó sobre el plató de Operación Triunfo, pero con esta versión nos ha dejado a todos sin palabras. Con una interpretación así sería capaz de callar a todos los miembros del jurado... ¡menuda intensidad!

Parece que el triunfito tiene muy claro que quiere triunfar en la música y con numerazos como este no lo tiene nada difícil... ¡Dale al play y disfruta de esta pedazo versión de James Arthur!