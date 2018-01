Los archivos del Pentágono y Me estás matando, Susana, los grandes estrenos de la semana

Esta semana llega a nuestros cines la que promete convertirse en una de las mejores películas del año: Los archivos del Pentágono, basada en hechos reales y dirigida por Steven Spielberg.

Junto a ella también llegan estrenos de todos los colores: las comedias Plan de chicas y Me estás matando, Susana, un drama francés, un biopic sobre Marx, un film argentino y, no podeía faltar, la apuesta de animación.

Nuestra recomendación:

Los archivos del Pentágono:

Steven Spielberg (La lista de Schindler, Tiburón) dirige a Tom Hanks (Forrest Gump) y Meryl Streep (Agosto) en su última película, elogiada unánimemente por la crítica especializada.

Basada en hechos reales acontecidos en los años 70, momento en que los principales periódicos de los Estados Unidos se posicionaron a favor de la libertad de expresión y en contra del encubrimiento masivo de secretos de estado, en lo que se conoció como "los documentos del Pentágono".

Plan de chicas:

Con motivo de la celebración de un Festival en Nueva Orleans, cuatro viejas amigas se reunen para pasar unos días juntas, momento en el que darán rienda suelta a todas sus tensiones acumuladas y podremos ver en acción a las cuatro amigas sin ningún tipo de complejo.

Malcolm D. Lee (Scary Movie 5, El reencuentro) es el director de esta desenfrenada comedia en la que actúan Regina Hall (Obsesión fatal), Jada Pinkett Smith (Gotham), Tiffany Haddish (Keanu) y Queen Latifah (Los milagros del cielo).

Me estás matando, Susana:

Directamente desde México llega esta dramedia romántica en la que un hombre verá cómo su mujer le abandona, y tras no entender nada de lo sucedido, decidirá emprender un viaje a los Estados Unidos en su búsqueda, tratando de recuperar a su esposa y la relación que tanto anhela.

Gael García Bernal (Mozart in the Jungle) y Verónica Echegui (La niebla y la doncella) protagonizan esta película dirigida por Roberto Sneider (Arráncame la vida, Dos crímenes).

120 pulsaciones por minuto:

Ambientado en los años 90 y en pleno estallido de la enfermedad del SIDA, un grupo de activistas decide tratar de ayudar a comprender al resto de la sociedad tan complicada enfermedad, concienciando a cuantos les rodean de lo necesaria que es la lucha contra el SIDA en conjunto.

Nahuel Pérez Biscayart (Nos vemos allá arriba) y Adèle Haenel (La chica desconocida) son los protagonistas de este drama dirigido pot Robin Campillo (Chicos del Este, La resurrección de los muertos).

Zama:

La historia transcurre en el siglo XVII, cuando un oficial español que lo pierde todo mientras espera ser transferido de Asunción a Buenos Aires, decidirá ir tras un famoso bandido del lugar, con la firme intención de capturarlo y ser reconocido por tan alta valía.

Escrita y dirigida por Lucrecia Martel (25 miradas, 200 minutos, La mujer sin cabeza), esta película argentina cuenta con las interpretaciones de Daniel Giménez Cacho (La cordillera) y Matheus Nachtergaele (Madre sólo hay una).

Mazinger Z Infinity:

Film de animación japonés que nos presenta las nuevas aventuras del robot gigante más conocido que existe: Mazinger Z. Este tratará de salvar la tierra del ataque del maligno Doctor Hell y sus poderosos secuaces.

Esta nueva película de Mazinger Z está dirigida por Junji Shimizu (One Piece, Yu-Gi-Oh!).

El joven Karl Marx:

Desde Francia nos llega este drama biográfico en el que podremos ver las actuaciones de August Diehl (Aliados) y Stefan Konarske (Same Same But Different), bajo la dirección de Raoul Peck (I Am Not Your Negro, Meurtre à Pacot).

En el París de 1844 se conocieron los que fueron los líderes de la lucha obrera, Friedrich Engels y el icono Karl Marx, quienes acabaron desarrollando una visión que permanecería como faro de dicho movimiento desde entonces y hasta nuestros días.