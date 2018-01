Edurne, sobre la victoria de El Tekila: “Fue una decisión que tomó la gente”

Telecinco estrenó este miércoles la tercera temporada de Got Talent. Lo hizo como líder indiscutible de la noche, aunque con su gala menos vista, y este mismo viernes toca nueva entrega del programa.

Aprovechando la ocasión, en LOS40 hemos hablado con Edurne sobre su labor como jurado en el formato de talentos, papel que repite por tercer año consecutivo.

Además, la cantante de Pretty Boy también nos adelanta que está preparando su regreso a los escenarios y nos desvela de paso sus favoritos de OT 2017.

Después de dos ediciones con tantos concursantes, ¿todavía queda talento?

En cada edición he visto tantas cosas buenas que siempre digo '¿quedarán concursantes que nos impacten y emocionen?' Siempre empiezo con miedo pero al final acabo contenta al descubrir que todavía hay talento. Y en esta tercera edición tenemos mucho nivel.

¿Vais a ser más estrictos este año? La gente todavía no ha olvidado la victoria de El Tekila…

Al final lo de El Tekila fue una decisión que tomó la gente. Nosotros pusimos a más de 40 finalistas y, de todos esos, el público decidió al Tekila. Veremos a ver qué pasa este año…

¿No crees que el triunfo de El Tekila desvirtúa la esencia del concurso?

Creo que no. Gana solo una persona, pero hay que mirar el programa globalmente. Hay mucho talento en Got Talent, pero cada uno tiene su momento. Por eso es importante mirar el programa de manera global.

Después de tres años, ¿con qué compañero tienes más 'feeling'?

Con el que más coincido es con Risto Mejide. Quién lo diría…(Risas) Pero es verdad que es con el que más afinidad tengo.

Aunque te vemos año a año en 'Got Talen't, también hay muchas ganas de escucharte de nuevo. ¿Algún proyecto musical en el horizonte?

Estamos trabajando en el próximo álbum. Lo estoy haciendo muy tranquilamente. No tengo prisa porque quiero hacerlo bien. Es la primera vez que voy a estar implicada en todas las fases, desde la composición hasta la producción.

No quiero hacer cualquier cosa, pero sí que estamos trabajando con un single para lanzarlo cuanto antes.

¿Estás siguiendo 'Operación triunfo'?

Lo estoy viendo y me está pareciendo una maravilla. Estuve en Operación triunfo y sé la magia que hay dentro del concurso. Cuando lo veo se me remueven los recuerdos y todo lo que viví allí.

¿Favorito?

Todos los que están en la final tienen su estilo y personalidad, pero me quedo con Amaia, Alfred y Aitana.

¿Crees que alguno de ellos está preparado para representar a España en Eurovisión?

¿Por qué no? Estos meses dentro de la Academia están siendo un curso más que intenso. Van a ir rodados y perfectamente nos podría representar cualquiera en el festival.

La actuación de Edurne en Eurovisión 2015

¿Por qué no has visitado la Academia?



No se ha dado el caso. No me hubiera importado pasarme por allí y hablar con los chicos, pero ya habrá tiempo de hablar fuera.