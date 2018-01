Rozalén y Sebastián Yatra cantarán este lunes en OT

Solo quedan tres galas para conocer quién será el próximo ganador de OT. Amaia, Alfred, Aitana y Miriam ya han ganado su pase a la final, pero habrá que esperar al lunes para ver quién se convierte en el quinto finalista: Agoney o Ana War.

Pero los seis concursantes que quedan en la academia no serán los únicos artistas que se suban al escenario. La cantante manchega Rozalén estará en el plató del programa para cantar La puerta violeta, una de las canciones de su último álbum Cuando el río suena…

No será la primera vez que los chicos de la academia coinciden con Rozalén. El pasado mes de noviembre la artista acudió a la academia junto a Beatriz Romero, su inseparable compañera encima de los escenarios que traduce sus letras al lenguaje de signos. Allí, aprovechó para hablar y cantar con los chicos.

Pero Rozalén no será la única artista invitada de la noche. Uno de los cantantes colombianos del momento: Sebastía Yatra. El cantante acudirá al plató de Roberto Leal para cantar Sutra, su último single que ya cuenta con más de 100 millones de reproducciones en Youtube. Quizá pueda dar algún consejito a los concursantes.

No hay duda de que la gala promete estar llena de numerazos. Para empezar, Alfred y Amaia (Almaia) volverán a cantar juntos tras City Of Stars. Esta vez cantarán un clásico de Michael Jackson, I Just Can’t Srop Loving You, pero en su versión española.

Además, los chicos interpretarán canciones de Vetusta Morla, Rihanna, Amy Winehouse o Demi Lovato. Ahora sí que sí, se acerca la recta final del concurso y no podemos estar más emocionados.