La pesadilla de Taylor Swift ha llegado a su fin

Taylor Swift ha vivido el peor lado de la fama: el del acoso extremo. La artista ha estado recibiendo numerosos correos electrónicos con presuntas amenazas de muerte, no solo a ella, también a toda su familia.

El tejano Frank Andrew Hoover fue arrestado en 2016 por primera vez por acosar a la artista. Ahora, la fiscalía ha descubierto numerosos correos electrónicos con amenazas enviados al padre Taylor.

Taylor Swift en una actuación en directo en Houston / Getty

Tras el descubrimiento de estos correos, el detenido se enfrenta a nuevos cargos, recogidos en un nuevo dossier de 122 páginas. El fiscal lo acusa de acoso y de violación en varias ocasiones de la orden de alejamiento. De hecho, fue detenido en 2016 durante un concierto de Swift cuando se encontraba a menos de 150 metros de ella.

Pero no fue la única vez que la policía tuvo que intervenir por saltarse la ley. Hoover fue arrestado en Austin cuando se encontraba a menos de diez metros de la artista de Shake It Off. El hombre la había perseguido hasta el aeropuerto.

Por supuesto, los fiscales consideran estos correos una prueba irrefutable. Por suerte, Taylor Swift no tiene de que preocuparse y es que este acosador ya se encuentra entre rejas.