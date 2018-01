Ni Barei ni Zahara, ninguna de las dos coloca tema para Eurovisión

La carrera para Eurovisión acaba de comenzar. Este martes conoceremos las canciones candidatas a representar a nuestro país en el Festival, temas que serán interpretados por los chicos de Operación Triunfo.

RTVE está trabajando con un total de 200 canciones compuestas por artistas consagrados de nuestro país y cantante noveles. Sin embargo, de entre todas ellas, ni los 10 temas presentados por Barei ni la canción de Zahara han sido seleccionados.

La intérprete de Say Yay ha confesado que propuso 10 temas, sin embargo, ninguna de ellos ha sido seleccionadas. Tal y como ha confirmado, "he estado un mes, he parado todo lo que tenía que hacer para componer para OT pero no me han elegido ninguno de los temas. Hemos mandado 10, pero al final ninguno. He estado currando mucho para OT. Una pena”

Suerte parecida ha tenido Zahara. Eso sí, en este caso, la cantautora sólo había presentado un tema. El tiempo tiempo de plazos, el ser madre y un problema de salud han impedido que Zahara estuviese al 100% para componer.

Y aprovecho para decir que no hay ninguna canción mía seleccionada.

Me habría encantado, pero los plazos eran muy cortos y con el bichin y una gastroenteritis no pude sacar el tiempo y la atención que requería.

Presenté una, pero no encajaba mucho. Yo misma lo sabía. — 🦖 (@zaharapop) 19 de enero de 2018 No os decía nada cuando preguntabais porque no sabía si podía.

Y en cuanto me han informado de que no ha sido seleccionada mi canción y que podía decirlo os lo estoy contando.

Gracias por todo el cariño que me habéis dado. Sois muy bellos y bellas. — 🦖 (@zaharapop) 19 de enero de 2018

Sea como sea, este martes 23 de enero, tras la próxima gala de Operación Triunfo, RTVE emitirá un programa especial en el que se sabrán los temas que los finalistas interpretarán en Eurovisión.

Miriam, Amaia, Alfred, Aitana, Agoney o Ana Guerra son los candidatos a poner voz este año a nuestro país.