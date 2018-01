Manuel Carrasco - Siendo uno mismo [2018]

Es imposible no quererle y sin necesidad de conocerle en persona. Pero es que Manuel Carrasco transmite esa verdad y esa humanidad de los que son grandes y ejemplo a seguir.

Siendo uno mismo es quizás una de sus canciones más honestas y autobiográficas. De esas que dejan claro que ha mirado para dentro y ha sido tan valiente de exponerse al mundo sin miedos desnudando su interior, su vida y sus anhelos.

Sí, algunos pueden pensar que ese arrebato de sinceridad puede hacerle vulnerable pero es más bien lo contrario, le hace más fuerte y más valioso.

Esta canción nos deja perlas que le definen como la gran persona que es. La letra de esta nueva canción nos da pie a buscar adjetivos que le definen.

#HUMILDE. No olvida sus orígenes humildes que le han hecho ser como es, una persona que no se considera más que nadie. “No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes”, dice en su canción.

Tiene esa forma de situarse en el mundo que sólo entienden los grandes. “Que no se trata querer ser más que nadie. ¿Y por qué piensas que me lo momento de artista? Más bien me pasa lo contrario, muchas veces también me siento pequeño en esta vida”.

#HUMANO. Hay artistas que a veces no parecen de este mundo sino de uno lejano al que el resto de los mortales no pertenecemos. Él no es así. No es perfecto y lo sabe.

“Las dudas se divierten, no descansan nunca como los miedos, que siempre estarán presente”.

Está claro que como todos, pasa por buenos y malos momentos y algunos, incluso depresivos, pero admitirlos es un primer paso para eliminarlos. “Porque cuando me siento débil aún sigo queriendo, queriendo matarme”, canta.

#LUCHADOR. Conoce sus puntos débiles y no se rinde para intentar superarlos y ser cada día mejor persona.

“Voy a quererme pa’ quererte mucho más. Voy a tratar de ser mejor y más valiente”.

#CRÍTICO. Aunque no es de las personas que juzguen sí sabe lo que le gusta y no y la prensa rosa no está entre sus favoritas. “Piensa si eres uno más de los que estrellan su tiempo en un televisor de color rosa”.

#TRIUNFITO. Ahora estamos en un buen momento para los triunfitos que parecen estar envueltos en un aura de prestigio gracias a Amaia Romero, pero no siempre fue así y Manuel, que pasó por la segunda edición, bien lo sabe.

“Sí, es verdad, yo fui de Operación Triunfo, ¿qué te molesta? Si no te gusta a otra cosa mariposa”.

#POSITIVO. Esta canción es, ante todo, un canto a la auto aceptación. “Ahora si me escuchas, no te rindas, siéntete libre y orgullos de quién eres”.

No hay nada como saber quién eres y qué quieres y eso es lo que transmite. “Vale la pena pelear por nuestros sueños, vale la pena equivocarse y levantarse. Vale la pena liberarse y ser el dueño de la verdad siendo uno mismo en cualquier parte”.

#ENAMORADO. Ha encontrado una compañera de viaje y ha sido padre y de eso no se olvida cuando habla de su vida. “Mi sueño lo estoy viviendo con una mujer sincera. Ella es la reina y tú la princesa del cuento”.