U2 - Get out of your own way [2018]

Tras su declaración de amor a Nueva York en You're the best thing of me, el primer vídeo de su más reciente álbum, Songs of experience, U2 ya tiene listo su nuevo clip.

Get out of your own way es el segundo sencillo de los irlandeses con el que están lanzando un claro mensaje político hacia un destinatario: el presidente de los Estados Unidos de América Donald Trump.

¡Dale al play!