¿Qué traman Ariana Grande y Dua Lipa juntas?

Si hay una foto que nos ha llamado la atención en Instagram estos días es, sin lugar a dudas, el selfie de Dua Lipa y Ariana Grande. Tenemos razones para hiperventilar y hacernos ilusiones: se trata de dos de las artistas pop más solicitadas del momento.

Ha sido la cantante de New Rules la que ha compartido con sus seguidores el momento del encuentro. ¡Con filtro de ángel-que tanto le gusta a Ariana- incluido!

💕 Una publicación compartida de DUA LIPA (@dualipa) el Ene 17, 2018 at 6:40 PST

Qué hacían juntas es toda una incógnita. Dua Lipa solo ha añadido la ubicación, Los Ángeles, y un emoji de dos corazones a la publicación.

Pero, ¿qué podrían estar haciendo juntas Ariana y Dua Lipa?

1. Trabajando en una colaboración.

Sin lugar a dudas la opción que más nos gustaría. ¿Os imagináis un single de estas dos bestias musicales próximamente? La voz de Ariana y el estilo único de Dua podrían dar mucho de sí. Además estamos seguros de que el videoclip – teniendo en cuenta el historial de ambas- serías una obra de arte. De hecho existe un mushup de New Rules e Into You que no suena nada mal.

2. Preparando una actuación para próximos premios.

Se acerca temporada de premios, como los Brit Awards, están a la vuelta de la esquina. Dua Lipa está nominada y Ariana Grande suele acudir como invitada a los escenarios de este tipo de eventos. No sería tan raro que las artistas cantasen juntas en una de estas galas, ¿no?

3. Haciendo amigos

Lo mismo simplemente han quedado para tomar algo, ponerse al día y hablar sobre lo difícil que es ser una estrella del pop. Luego han sacado el móvil y, como dos chicas de su edad, se han echado selfies hasta que las dos han quedado contentas con el resultado. ¿Por qué no? ¡Nos encantaría ver a Ariana Grande siendo parte del squad de Dua!