Willy William, J Balvin y Camila Cabello entre los artistas preferidos de Obama

Barack Obama nunca deja de sorprendernos, ni si quiera cuando ya no reside en la Casa Blanca. El ex presidente de Estados Unidos, como un simple mortal más, también tiene sus propios gustos musicales. De hecho no duda en compartirlos con sus seguidores en Facebook.

¿Y adivináis qué canción encabeza la lista de sus favoritas de 2017? Nada más y nada menos que Mi Gente de J Balvin y Willy William. ¡Una locura!

Seguramente Obama prefiera la versión en la que aparece su amiga Beyoncé. Realmente el tema no puede ir más con él: se trata de un tema cantado en tres idiomas (español, francés e inglés) donde se ensalza la multiculturalidad.

¿Y qué otras canciones aparecen en la lista? Havana de Camila Cabello, Blessed de Daniel Caesar, The Joke de Brandi Carlile o Family Feud de Jay-Z. Obama deja claro que escucha todo tipo de géneros: desde música urbana hasta rock, pasando por pop y country.

Quién sabe, quizá J Balvin y Willy William se animen a pasar por la residencia de Obama un día para cantar con él. ¡No sería la primera vez que el ex presidente se animase a cantar en público! Si no nos crees solo tiene que ver este vídeo: