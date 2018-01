La lección del skater de 65 años que tienes que escuchar

Envejecer es una realidad. Hagas lo que hagas vas haciéndote mayor. Sí y no se puede evitar, la cosa es que no todo el mundo envejece igual. Hay gente muy crack que consigue mantener su espíritu joven tenga la edad que tenga.

Nosotros hemos escogido a alguien muy grande para motivaros. Os queremos presentar a José Antonio Muñoz, alias Doc Caribbean, un skater de 65 años, que lleva más de 40 años haciendo trucos encima de la tabla.

Y no te creas que se da un paseíto y se vuelve a casa con el skate en la mano porque se cansa. No, no. Olvídate.

Además de ser un crack, José Antonio nos ha dado grandes lecciones y nos ha demostrado que lo importante es no rendirse. Parafraseando al mítico skater James Alan, Doc Caribbean nos ha dicho que: ''no dejas de patinar porque te haces viejo, te haces viejo porque dejas de patinar''.

Ha intentando transmitirnos su pasión y nos ha explicado que, aunque no lo parezca, para el skate no hay edad: ''si te lo propones: adelante con ello'' porque es cierto que si tienes una afición no debes dejar que se escape.

Tanto nos ha motivado que El Gallo se ha comprometido a ir un día a hacer skate con él. UUUUEEEE

Hasta aquí nuestro intento de alegrarte un poco el lunes. Bye